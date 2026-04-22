Bitcoin’de 79.000 dolar sonrası ilk: MSTR hissesi hızla toparlandı

ABD merkezli halka açık en büyük Bitcoin sahibi olan MicroStrategy’nin (MSTR) temettü ödemeli imtiyazlı hissesi STRC, 15 Nisan’daki temettü çıkış tarihini bir hafta geride bıraktı. Bu süreçte Bitcoin’de altı aydır ilk kez temettü sonrası hafta içinde önemli bir yükseliş gerçekleşti; fiyat 79.000 dolara ulaşarak dikkat çekti.

STRC’de temettü dönemi ve fiyat dinamikleri

Temettü çıkış tarihinde Bitcoin yaklaşık 75.000 dolarda yer alıyordu. Buna rağmen hem MSTR hisselerinde hem de Bitcoin fiyatında güçlü bir seyir izlendi. STRC, son dönemde şirketin Bitcoin alımlarına hızlı şekilde finansman sağlamasıyla biliniyor. Diğer temettü hisselerinde olduğu gibi STRC’de de temettü sonrası payda fiyatlar, ödenen tutara yakın bir azalma gösteriyor çünkü yeni yatırımcılar bu dönemde temettü hakkı elde etmiyor. Ardından ise hisselerin toparlanıp yaklaşık iki hafta içinde yeniden 100 dolarlık itfa değerine yaklaştığı görülüyor. Şu an STRC fiyatı 99,47 dolar seviyesinde.

STRC fiyatının hızla toparlanması, şirketin yeniden piyasadan hisse satışı yapabilmesinin önünü açıyor. Bu sayede MicroStrategy, elde ettiği kaynakla Bitcoin alımlarına devam edebiliyor. Son günlerde MicroStrategy hisseleri yüzde 9’dan fazla artarak 178 dolara yükseldi. Şirketin spot piyasada hisseyle kaynak yarattığı ve bu fonu yeni alımlarda kullandığı aktarılıyor.

Tarihi Bitcoin alımları ve piyasadaki gelişmeler

MicroStrategy kısa süre önce 34.164 adet Bitcoin alımıyla bugüne kadarki en büyük üçüncü satın alma işlemini açıkladı. Satın alma sırasında BTC fiyatı 75.000 dolar bandında seyrediyordu. Bu adım şirketin Bitcoin’e olan ilgisini ve agresif yatırım stratejisini bir kez daha gösterdi.

Şirketin son hamlesiyle birlikte Bitcoin’deki yükselişin yalnızca spot piyasadan değil, aynı zamanda vadeli işlemler ve piyasadaki pozisyonlanmalardan da beslendiği öne çıkıyor. Finansman oranlarının eksi olması, short pozisyonların baskın kaldığına işaret ediyor. Fiyat artışı ise kısa pozisyonların kapanmasına yol açarak yükselişi hızlandırıyor.

ABD piyasalarında spot talep ve Coinbase primi

Bu süreçte ilgi çeken bir diğer veri ise Coinbase borsasındaki prim oldu. ABD’de yerleşik yatırımcıların yoğun alımı nedeniyle Bitcoin, ABD merkezli borsada diğer platformlara göre daha yüksek fiyattan el değiştiriyor. Bu durum, spot talebin sürdüğünü ve kurumsal ilgilinin canlı kaldığını gösteriyor.

MicroStrategy, 2024 yılı rakamlarıyla birlikte 2000’e yakın çalışanı ve 15 milyar doları aşan piyasa değeriyle kurumsal kripto yatırımları alanında uzun süredir önde gidiyor. Şirketin güncel finansman modeli hem kripto hem de geleneksel piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasadaki mevcut ortamda, STRC ve MSTR’nin oynadığı rolün, Bitcoin fiyatındaki oynaklık ve kısa sıkışması gibi faktörlerle birleşerek hareketliliği artırdığı görülüyor. BTC’nin alım yönlü ivmesini sürdüren dinamiklerin önümüzdeki haftalarda da etkili olması bekleniyor.