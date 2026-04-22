Bitcoin 79.000 dolar eşiğini geçti, altcoinler rallide hızlandı

Bitcoin çarşamba günü 79.000 dolar seviyesinin üstüne çıkarak Şubat başından bu yana en yüksek değerine ulaştı. Uzun süredir beklenen yükseliş denemesi güç kazanırken, piyasada risk iştahı belirgin şekilde arttı.

Kripto piyasalarında yeni zirveler

En büyük kripto para, son 24 saatte yüzde 4,5 yükselişle öne çıktı. Bitcoin’deki bu hareket, Ether, BNB, Solana ve XRP gibi önemli altcoinlerde de hızlı yükselişe yol açtı. Geniş piyasa performansını izleyen CoinDesk 20 Endeksi de yüzde 3,5 artış gösterdi.

Kripto varlıklarla bağlantılı hisse senetlerinde kayda değer kazançlar görülüyor. Bitcoin’i bilançosunda en çok bulunduran şirket Strategy, yüzde 10’luk sıçrayış yaşarken, sabitkoin ihraççısı Circle Internet yüzde 9, kripto borsası Coinbase ise yüzde 6 değer kazandı. Bitcoin madencileri MARA Holdings ve Riot Platforms ise yüzde 6 ila 7 arasında yükseldi.

Piyasalarda pozitif hava

Makroekonomik ortam da kripto rallisine destek veriyor. ABD’de S&P 500 endeksi yüzde 0,9 artış sergilerken, Nasdaq yüzde 1,3 yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Riskli varlıkların talep gördüğü bir ortam oluştuğu dikkat çekiyor.

Piyasalardaki bu pozitif hava, ABD Başkanı Donald Trump’ın Salı akşamı yaptığı açıklamalarından sonra belirginleşti. Trump, İran ile ateşkesi uzatacağını ve Hürmüz Boğazı çevresinde deniz ablukasını sürdüreceğini ifade etti. Barış görüşmeleriyle ilgili belirsizlik ise halen devam ediyor.

Wincent yöneticilerinden Paul Howard, Bitcoin’in yakın vadeli fiyat hareketinin özellikle makroekonomik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olduğunu belirtti. Howard, 72.000 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu, ancak yükselişin 79.000-80.000 dolar bandında kâr satışlarıyla sınırlanabileceğini söyledi.

Kısa vadeli işlemciler, yeni girişler

Makro taraftaki riskler sürse de türev piyasalarında oluşan pozisyonlar yükselişi destekleyebilir. K33 Research araştırma direktörü Vetle Lunde, perpetual swap işlemlerinde yedi günlük finansman oranlarının son üç yılın en düşük seviyelerine gerilediğini, yatırımcıların ağırlıklı olarak düşüş yönlü pozisyon aldıklarını aktardı. Aynı dönemde açık pozisyon miktarının yüksek seyretmesi ise piyasaya yeni kaldıraç girişlerinin olduğunu gösteriyor.

Artan kaldıraç ve negatif fonlama oranları ile birlikte, açığa satış yapan yatırımcıların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Lunde, bu tablonun kısa vadede sert bir kısa pozisyon sıkışmasına yol açma olasılığına işaret etti.

Lunde, “Bitcoin’de güçlü bir kırılma potansiyeli hala yüksek. Yoğunlaşan kısa pozisyonlar, yukarı yönlü hareket için ciddi bir itici güç oluşturuyor,” değerlendirmesinde bulundu.

79.000-80.000 dolar aralığı, Bitcoin için ayrıca kısa vadeli yatırımcıların alış maliyetiyle de örtüşüyor. Bu grup genellikle fiyat oynaklıklarına daha duyarlı hareket ediyor ve hızlı satış yapabiliyor.

Şu anda Bitcoin’in bu eşiği test ettiği görülüyor. Bölgenin aşılması, rallinin arkasındaki güveni artırabilir. Ancak bu seviyeyi koruyamaması, kısa vadeli yatırımcıların ve kârını almak isteyenlerin yeni satışlar yapmasına neden olabilir.