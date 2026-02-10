Kripto Para

ABD Spot Kripto ETF’lerinde Günlük Yatırımda Yoğun Talep: Bitcoin ve Ethereum Öne Çıktı

Özet

  • ABD spot kripto ETF’lerinde toplam net giriş 209,07 milyon dolara ulaştı.
  • En yüksek talep Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerinde yoğunlaşıyor.
  • Altcoin ETF’lerinde hareketler sınırlı ve risk seçici bir şekilde dağılıyor.
9 Şubat 2026 tarihli verilere göre, ABD’de işlem gören spot kripto ETF’lerine yönelik ilgide artış dikkat çekiyor. Son günlerde yeni fon girişlerinin özellikle Bitcoin ve Ethereum’a yöneldiği, daha küçük kripto varlıklarına ise seçici bir yaklaşım sergilendiği gözlemlendi. Bu durum, yatırımcıların belirli varlıklara odaklanarak hareket ettiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin ve Ethereum’da Yoğunlaşan Yatırımlar
2 Küçük Kripto ETF’lerinde Farklılıklar
3 İhraççıların Takındığı Pozisyonlar

Bitcoin ve Ethereum’da Yoğunlaşan Yatırımlar

Bitcoin spot ETF’lerine bir gün içinde 2 bin 54 adet Bitcoin alımı gerçekleşti. Bu miktarın toplam değeri 145 milyon dolar düzeyinde ölçüldü. Günlük alınan Bitcoin miktarının, beş günlük yeni Bitcoin arzına denk gelmesi, piyasadaki talebin büyüklüğünü ortaya koydu.

Ethereum spot ETF’lerinde de 26 bin 830 ETH eklenerek, yaklaşık 57,05 milyon dolarlık giriş sağlandı. Ethereum’a yönelik bu alımlar, gün içinde en fazla fon girişinin Bitcoin’den sonra bu varlıkta gerçekleştiğini gösteriyor.

Küçük Kripto ETF’lerinde Farklılıklar

Diğer varlıklarda ise daha sınırlı hareketler görüldü. XRP spot ETF’leri, 4,35 milyon XRP ile yaklaşık 6,31 milyon dolarlık yeni yatırım aldı. LINK spot ETF’lerine ise 80 bin 820 LINK eklenerek, 720 bin 740 dolarlık pozisyon oluşturuldu.

Solana tarafında ise 170 adet SOL’luk net çıkış yaşandı ve bu miktarın değeri 14 bin 500 dolara karşılık geldi. AVAX, DOGE ve LTC spot ETF’lerinde ise giriş ya da çıkış kaydedilmedi.

İhraççıların Takındığı Pozisyonlar

ETF ihracında etkinliğiyle bilinen şirketler arasında yatırım tercihleri farklılık gösteriyor. Grayscale, bir günde 1,850 adet Bitcoin (130,54 milyon dolar) ve 20 bin 980 adet Ethereum (44,62 milyon dolar) aldı. Fidelity de 31 bin 650 Ethereum yatırımı yaparak yaklaşık 67,32 milyon dolarlık giriş sağladı. BlackRock ise portföyünde yer alan Ethereum’un 21 bin 150 adedini (44,99 milyon dolar) satmayı tercih etti.

Şirketlerin farklı alım-satım kararları, yatırım stratejilerinde çeşitlilik bulunduğuna işaret ediyor; tek taraflı bir birikim eğilimi gözlemlenmiyor.

Günün sonunda, ABD’deki tüm spot kripto ETF’lerine toplamda 209,07 milyon dolar yeni fon girişi gerçekleşti. Bu, yatırımcıların özellikle önde gelen kripto paralara yöneldiğini ve genel olarak kripto piyasalarındaki seçici tutumun sürdüğünü gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

