Ethereum (ETH)

BitMine, Ethereum Alımlarını Hızlandırdı: Son Bir Günde 40.000’den Fazla ETH Topladı

Özet

  • BitMine tek günde 40.000’den fazla Ethereum satın alarak portföyünü büyüttü.
  • Piyasa düşüşüne rağmen şirket agresif bir alım stratejisi uygulamayı sürdürüyor.
  • Şirket yönetimi, olası hızlı bir fiyat toparlanmasında avantaj sağlamayı hedefliyor.
Dijital varlık madenciliği ve yatırımı alanında faaliyet gösteren BitMine Immersion Technologies, Ethereum birikim stratejisine hız vermeyi sürdürüyor. Şirket, 40.613 adet Ethereum’u tek bir günde satın alarak bu alanda bugüne kadarki en yüksek günlük alımlarından birine imza attı. Bu son hamleyle, BitMine’in toplam Ethereum varlığı 4 milyon 325 bin token seviyesine yükseldi.

İçindekiler
1 Yüklü Alım Borsada Hareketlilik Yarattı
2 Piyasa Gerilerken Alımlar Sürüyor

Yüklü Alım Borsada Hareketlilik Yarattı

BitMine’in yeni Ethereum alımını duyurması, hisse senedi fiyatlarında da etkisini gösterdi. Şirketin BMNR kodlu hisseleri, duyurunun ardından işlem gününü 21,45 dolardan kapattı; bu seviye yüzde 4,79’luk günlük bir artış anlamına geliyor. Analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre, BitMine ilk olarak FalconX üzerinden 20.000 Ethereum aldı, daha sonra BitGo aracılığıyla yaklaşık 42,3 milyon dolar değerinde ek 20.000 Ethereum daha portföyüne ekledi.

Piyasa Gerilerken Alımlar Sürüyor

Ethereum’un son dönemdeki değer kaybına rağmen BitMine, alımlarına devam ediyor. Ethereum fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 13,2 değer kaybederken, güncel fiyat 2.012 dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket yetkilileri ise bu düşüşleri stratejik bir fırsat olarak değerlendirdiklerini belirtiyor.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum’un ağında işlem hacminin ve aktif adres sayısının yüksek olmasının piyasa oynaklığına rağmen platforma olan ilgiyi koruduğunu vurguladı. 2026 yılında günlük işlemlerin 2,5 milyona, aktif adres sayısının da 1 milyona ulaştığı açıklandı. Bu veriler, piyasa dalgalanmalarına aldırış edilmeden Ethereum kullanımının arttığını gösteriyor.

Tom Lee, şirketin Ethereum fiyatındaki düşüşleri uzun vadede avantaj olarak gördüğünü ve ağdaki temel dinamiklerde yaşanan olumlu gelişmelerin bu stratejiyi desteklediğini ifade etti.

“ETH’nin mevcut fiyatı, sahip olduğu yüksek faydayı ve finans dünyasındaki rolünü tam olarak yansıtmıyor.”

Geçmiş fiyat hareketlerini de değerlendiren Lee, 2018’den bu yana Ethereum’un sekiz kez yüzde 50 ve üzeri değer kaybettiğini ve bu düşüşlerin ardından hızlı toparlanmalar yaşandığını kaydetti. Özellikle 2025’te Ethereum, üç aylık süreçte yüzde 64 oranında düşerken yılın ilerleyen döneminde 1.600 dolardan 5.000 dolara kadar ciddi bir yükseliş göstermişti.

Lee, tarihteki bu V tipi toparlanmaların mevcut durumda da tekrar yaşanabileceğini aktardı. Şirketin bu agresif stratejiyle, olası bir toparlanmada ciddi avantaj sağlayabileceği öne çıkıyor.

“Kripto piyasasında en iyi yatırım fırsatları, genellikle sert düşüşlerden sonra ortaya çıktı. 2025 yılındaki dalgalanmaları hatırlayalım; piyasanın hızlı bir şekilde toparlandığı dönemler yine düşüşlerin hemen sonrasına denk geldi.”

BitMine’in Ethereum biriktirme hamlesinin nihai olarak nasıl sonuçlanacağı şimdiden öngörülemiyor. Piyasa koşullarında süregelen dalgalanmalara karşı şirketin stratejisinin ne ölçüde başarılı olacağı ise zaman içinde netleşecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
