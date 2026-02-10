Bitcoin’de 60 Bin Dolar Kabusu: Her Şey Yeni mi Başlıyor?

Bitcoin piyasası, Şubat 2026’nın ilk haftasında 70.000 dolar barajında tutunmaya çalışırken, yatırımcılar Ocak sonundaki 90.000 dolarlık zirveden gelen sert düşüşün şokunu yaşıyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin “Aşırı Korku” bölgesine demir atmasıyla birlikte, spot Bitcoin ETF’lerinden Eylül 2025’ten bu yana devam eden sermaye çıkışları piyasadaki güven bunalımını derinleştiriyor. Analistler, 60.000 ile 65.000 dolar arasındaki kritik destek bölgesinin kaybedilmesi durumunda satış baskısının panik dalgasına dönüşebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Teknik Göstergelerde Ayı Piyasası Hakimiyeti

Grafiklerdeki teknik yapı, fiyatın üzerindeki baskının sadece geçici bir dalgalanma olmadığını, yapısal bir zayıflığa işaret ettiğini gösteriyor. Kasım ortasından bu yana aktif olan ve 50 günlük EMA’nın 200 günlük EMA’nın altında seyrettiği “ölüm kesişimi” (death cross), piyasa üzerindeki karamsarlığı beslemeye devam ediyor. Ocak ayı sonunda gerçekleşen 20 günlük ve 50 günlük kısa vadeli EMA kesişimi ise fiyattaki düşüş eğilimini tescillemiş durumda. 200 günlük hareketli ortalamanın 95.700 dolar seviyesinde bulunması, boğaların kontrolü geri alabilmesi için önlerinde aşılması gereken çok dik bir yol olduğunu kanıtlıyor.

Günlük grafiklerde RSI değerinin 32,5 seviyelerinden toparlanmaya çalışması, aşırı satış bölgesinden bir miktar tepki alımı gelebileceğine dair umut ışığı yakıyor. Ancak MACD sinyal çizgileri arasındaki fark daralsa da negatif bölgedeki yerini koruyor. Chaikin Para Akışı (CMF) verisinin -0,05 seviyesinde negatif kalması, piyasaya taze para girişinin olmadığını ve yaşanan küçük çaplı yükselişlerin kalıcı bir trend değişiminden ziyade “tepki yükselişi” niteliği taşıdığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar, güvenli bir liman arayışıyla 60.000 dolar desteğine odaklanmış durumda.

Türev Piyasalar ve Likidite Tuzakları

Bitcoin’deki asıl tehlike, vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraç oranları ve azalan açık pozisyon (Open Interest) verilerinde saklı duruyor. Son 30 günde 38 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar gerileyen açık pozisyon miktarı, kurumsal ve bireysel oyuncuların masadan kalktığını gösteriyor. 6 Şubat’ta yaşanan fonlama oranı sıçraması, piyasada gerçek bir talep artışından ziyade, kısa pozisyonların patlatıldığı bir “short squeeze” operasyonu olarak kayıtlara geçti. Bu yapay hareket, piyasayı düşük hacimli ve kırılgan bir yapıda bıraktı.

Yeni sermaye girişiyle desteklenmeyen pozitif fonlama oranları, mevcut alıcıları ters bir hareket karşısında oldukça savunmasız kılıyor. Piyasa derinliğinin zayıf olması, en ufak bir geri çekilmede zincirleme likidasyonları tetikleyerek fiyatı hızla alt desteklere sürükleyebilir. Olası bir toparlanma senaryosunda 74.750 ve 84.900 dolar seviyeleri hedef olarak görülse de ana yapı bozulmadığı sürece her yükseliş satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Mevcut veriler ışığında, Bitcoin için gerçek bir rahatlamadan bahsetmek için 95.000 dolar üzerindeki kalıcılık şart görünüyor.