Bitcoin Türev Piyasasında Satış Baskısı Yeniden Yükseldi

Özet

  • Bitcoin türev piyasalarında satış odaklı işlemler yeniden öne çıktı.
  • Binance verileri ve analizler, satıcıların piyasa üzerindeki etkisini artırdığını gösteriyor.
  • Fiyat hareketlerinde kırılganlık sürerken, piyasa yönü türev işlemlerle şekilleniyor.
Kripto para analitik şirketi CryptoQuant’ın son raporuna göre, Bitcoin türev piyasalarında satış eğilimi yeniden öne çıktı. Kısa süreli bir denge döneminin ardından yatırımcıların ağırlıklı olarak satış yönlü hamle yaptığı gözleniyor. Bu gelişme, son zamanlarda yaşanan fiyat toparlanmasının kalıcılığı konusunda soru işaretleri doğurdu.

Veriler Satışların Hızlandığını Gösteriyor

Analizlerde, Bitcoin fiyat hareketleri ile birlikte Net Taker Volümü (30 günlük ortalama) endeksi incelendi. Bu gösterge, türev piyasalarındaki alıcı ve satıcıların hangi tarafta baskın olduklarını izliyor. Son verilere göre Net Taker Volümü yaklaşık -272 milyon dolar ile belirgin oranda negatif seviyede bulunuyor. Bu da satış yönlü işlemlerin arttığına işaret ediyor. Özellikle son aylarda bu oranın hızla negatif bölgeye geçmesi, türev piyasalarında satıcıların yeniden ağırlık kazandığını ortaya koyuyor.

Kısa Süreli Dengeden Tekrar Satış Baskısına

Kasım ve Ocak ayları arasında, kısa bir durgunluk dönemi yaşandı ve bu süreçte alıcılar bir miktar üstünlük sağladı. Net Taker Volümü bu süreçte +36 milyon dolara yükselerek piyasalarda geçici bir iyimserlik oluşturdu. Aynı dönemde volatilite düşerken, fiyatlarda da kısıtlı bir toparlanma görüldü. Ancak bu durum kalıcı olmadı. Son haftalarda satış baskısının kademeli olarak arttığı, kısa süreli dalgalanmalardan ziyade istikrarlı bir eğilim gösterdiği aktarıldı. Bu tür devamlı artışlar, geçici değil yapısal bir eğilim değişimi olabileceğine işaret ediyor.

Binance Verileri Yükselen Satış Baskısını Destekliyor

Bitcoin türev işlemlerinin büyük bölümünün gerçekleştiği Binance borsasındaki veriler de bu tabloyu destekliyor. Son zamanda alıcıların satıcılara oranı 1,00’dan 0,97’ye geriledi. Rakamdaki bu hafif düşüş, satış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını gösteriyor. Net Taker Volümü endeksi ile borsadaki verilerin paralel hareket etmesi, türev piyasalarda genel olarak düşüş beklentisinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, Net Taker Volümü ile borsa bazlı oranların aynı yönde seyretmesini, piyasadaki olumsuz havanın desteklendiği şeklinde değerlendiriyor. Yatırımcıların büyük bir kısmının türev işlemler üzerinden satış pozisyonu açtığı belirtiliyor.

Araştırmada, türev ürünlerin toplam işlem hacmi ve ETF girişleri ile karşılaştırıldığında, piyasa yönü üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmaya devam ettiği paylaşıldı. Kısa vadede fiyat hareketleri bakımından türev piyasalarındaki değişimler belirleyici olabilir.

Ayrıca, yakın zamanda açıklanacak enflasyon ve istihdam verileri gibi makroekonomik gelişmelerin piyasada belirsizliği artırabileceği üzerinde duruldu. Bu tür dönemlerde, yükselen satış baskısının fiyatları daha kırılgan hale getirebileceği vurgulandı.

Öte yandan, spot işlemlerden kaynaklanacak güçlü bir talebin henüz görülmediğine işaret edildi. Bu durum, satış baskısını dengelemek için ek bir alıcı ilgisi gerekliliğini ortaya koyuyor. Türev piyasaların etkili olduğu mevcut ortamda, fiyat hareketlerinin zayıf ve hassas kalmaya devam ettiği bildirildi.

