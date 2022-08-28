Kripto kışı uzun zamandır hiç bu kadar net hissedilmemişti. Piyasada yaşanan hareketler yatırımcıları bir süre daha rahatsız edecekmiş gibi görünüyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto endüstrisi, son 24 saat içinde değerinin %6,8’ini kaybetti ve yaşanan düşüşte 300 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin’in fiyatı son 24 saat içinde değerinin %6,8’s kaybettiğinde, 20.042 dolara kadar düştü.

Son yedi gün içinde Bitcoin, değerinin yaklaşık %4’ünü kaybetti. Varlık şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden %70’in üzerinde düşmüş şekilde işlem görüyor. Verilere göre, son 24 saatteki toplam Bitcoin tasfiyesi 83 milyon dolar.

Ethereum 24 Saat İçinde %11’den Fazla Düşürdü

Ethereum, değeri %11.7 düşerek haftalardır ilk kez 1.500 doların altına gerilediği çok önemli bir düşüş yaşadı. Düşüş, son haftalarda birleşme beklentisinden elde edilen kazanımların piyasadan silindiği anlamına geliyor.

Son yedi gün içinde Ethereum değerinin %7’sinden fazlasını kaybetti ve ATH’sinden neredeyse %70 aşağıda işlem gördü. Kırmızı mumlara bağlı olarak, Ethereum’da 135 milyon doların üzerinde pozisyonu tasfiye edildi.

Altcoinler Kızardı

Diğer büyük kripto para birimleri de birkaç yatırımcının milyonlarca dolar kaybetmesiyle keskin düşüşler yaşadı. Ripple destekli XRP %5,6 düşerek 2,66 milyon doları tasfiye etti, Solana ise %9,9 düşerek 6,81 milyon doları tasfiye etti.

Ek olarak, Ethereum Classic değerindeki %11.5’lik düşüş, 16 milyon doların üzerinde tasfiyeye yol açtı. Son 24 saatteki toplam kripto tasfiyesi şu anda 317 milyon dolar civarında. Bunun dışında, kripto piyasası, yaklaşık 70 milyar dolar silindiği için piyasa değerinin yaklaşık 1,02 trilyon dolara düştüğünü gördü.

Federal Rezerv Bağlantısı

Son piyasa düşüşü, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisinin daha fazla acıya hazırlanması gerektiğine ilişkin açıklamalarına bağlanabilir. Başkan Powell’a göre, federal banka ekonomiye daha sıkı politikalar getirerek yükselen enflasyonu kontrol altına almaya kararlı. Bazı piyasa analistleri bunu, yetkililerin Eylül ayındaki toplantısında faiz oranını yeniden artırabilecekleri şeklinde yorumladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.