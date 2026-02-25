Bitcoin Saniyeler İçinde Yok Olabilir! FTX’i ve Diğer Krizleri Unutun, Asıl Kıyamet Kuantumla Kopacak!

Kripto para dünyası FTX’in çöküşü, devasa hack girişimleri ve sert piyasa düzeltmeleriyle sarsılsa da, sektörün deneyimli isimleri asıl tehlikenin henüz ufukta yeni belirdiğini savunuyor. Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, Bitcoin’in varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme savunmalarını yerle bir edebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, dijital altın olarak nitelendirilen en büyük kripto paranın geleceğinin teknolojik bir yarışta alınacak radikal kararlara bağlı olduğunu ifade ediyor.

Kuantum Tehdidi ve Dijital Savunma Hattı

Charles Edwards, kariyeri boyunca birçok piyasa döngüsüne tanıklık etmesine rağmen, Bitcoin’in geleceği konusunda hiç bu kadar endişeli olmadığını dile getirdi. Geçmişte yaşanan borsa iflasları veya fiyat çakılmalarının Bitcoin’in temel yapısını bozmadığını hatırlatan Edwards, kuantum teknolojisindeki ilerlemelerin ise doğrudan kriptografik zırhı hedef aldığını vurguladı. Mevcut durumu modern savaş tekniklerine karşı eski askeri stratejilerle savunma yapmaya benzeten yatırımcı, Bitcoin’in bu teknolojiye uyum sağlamadan ayakta kalamayacağını öne sürdü.

Tehlikenin boyutu sadece teknik kapasiteyle sınırlı kalmıyor; sektördeki vurdumduymazlık da endişeleri körüklüyor. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, ağın korunması adına “eski cüzdanların dondurulması” gibi oldukça sert ve tartışmalı önlemlerin masaya yatırılması gerekebileceğini belirtti. Ancak merkeziyetsiz bir toplulukta bu tür kritik protokol güncellemeleri üzerinde fikir birliğine varmanın zorluğu, olası bir kuantum saldırısı anında Bitcoin’i savunmasız bırakma riski taşıyor.

Sektördeki Görüş Ayrılıkları ve Zaman Yarışı

Piyasanın tüm aktörleri Edwards ve Ju ile aynı karamsarlığı paylaşmıyor. Güvenlik uzmanı Jameson Lopp gibi isimler, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in şifreleme altyapısını kırabilecek düzeye gelmesinin henüz çok uzak bir ihtimal olduğunu savunuyor. Lopp, bu sürecin yakından izlenmesi gerektiğini kabul etse de, acil bir panik havasının yersiz olduğunu ve kuantum sonrası döneme hazırlığın uzun vadeli bir evrim süreci olarak planlanabileceğini belirtiyor.

Kurumsal cephede de benzer bir sükunet hakim. Grayscale tarafından yayımlanan raporlar, 2026 yılına kadar kuantum bilişimin piyasalar üzerinde anlamlı bir negatif etki yaratmayacağına işaret ediyor. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ise siber güvenlik uzmanlarının genel kanısına dayanarak, gerçek bir tehdidin ortaya çıkması için en az on yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek yatırımcıların yüreğine su serpiyor. Yine de teknolojik ilerlemenin hızı, bu tartışmanın kripto para dünyasının gündeminden uzun süre düşmeyeceğini kanıtlıyor.