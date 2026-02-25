Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)

Bitcoin Saniyeler İçinde Yok Olabilir! FTX’i ve Diğer Krizleri Unutun, Asıl Kıyamet Kuantumla Kopacak!

Özet

  • Uzmanlara göre kuantum bilgisayarlar Bitcoin'in kriptografik savunmasını kırma potansiyeline sahip.
  • Uzmanlar eski cüzdanları dondurmak gibi radikal güncelleme önerileri sunuyor.
  • Sektörün bir kısmı tehlikeyi kapıda görürken diğerleri tehdidi uzak buluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para dünyası FTX’in çöküşü, devasa hack girişimleri ve sert piyasa düzeltmeleriyle sarsılsa da, sektörün deneyimli isimleri asıl tehlikenin henüz ufukta yeni belirdiğini savunuyor. Capriole Investments kurucusu Charles Edwards, Bitcoin’in varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, kuantum bilgisayarların mevcut şifreleme savunmalarını yerle bir edebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, dijital altın olarak nitelendirilen en büyük kripto paranın geleceğinin teknolojik bir yarışta alınacak radikal kararlara bağlı olduğunu ifade ediyor.

İçindekiler
1 Kuantum Tehdidi ve Dijital Savunma Hattı
2 Sektördeki Görüş Ayrılıkları ve Zaman Yarışı

Kuantum Tehdidi ve Dijital Savunma Hattı

Charles Edwards, kariyeri boyunca birçok piyasa döngüsüne tanıklık etmesine rağmen, Bitcoin’in geleceği konusunda hiç bu kadar endişeli olmadığını dile getirdi. Geçmişte yaşanan borsa iflasları veya fiyat çakılmalarının Bitcoin’in temel yapısını bozmadığını hatırlatan Edwards, kuantum teknolojisindeki ilerlemelerin ise doğrudan kriptografik zırhı hedef aldığını vurguladı. Mevcut durumu modern savaş tekniklerine karşı eski askeri stratejilerle savunma yapmaya benzeten yatırımcı, Bitcoin’in bu teknolojiye uyum sağlamadan ayakta kalamayacağını öne sürdü.

Tehlikenin boyutu sadece teknik kapasiteyle sınırlı kalmıyor; sektördeki vurdumduymazlık da endişeleri körüklüyor. CryptoQuant kurucusu Ki Young Ju, ağın korunması adına “eski cüzdanların dondurulması” gibi oldukça sert ve tartışmalı önlemlerin masaya yatırılması gerekebileceğini belirtti. Ancak merkeziyetsiz bir toplulukta bu tür kritik protokol güncellemeleri üzerinde fikir birliğine varmanın zorluğu, olası bir kuantum saldırısı anında Bitcoin’i savunmasız bırakma riski taşıyor.

Sektördeki Görüş Ayrılıkları ve Zaman Yarışı

Piyasanın tüm aktörleri Edwards ve Ju ile aynı karamsarlığı paylaşmıyor. Güvenlik uzmanı Jameson Lopp gibi isimler, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in şifreleme altyapısını kırabilecek düzeye gelmesinin henüz çok uzak bir ihtimal olduğunu savunuyor. Lopp, bu sürecin yakından izlenmesi gerektiğini kabul etse de, acil bir panik havasının yersiz olduğunu ve kuantum sonrası döneme hazırlığın uzun vadeli bir evrim süreci olarak planlanabileceğini belirtiyor.

Kurumsal cephede de benzer bir sükunet hakim. Grayscale tarafından yayımlanan raporlar, 2026 yılına kadar kuantum bilişimin piyasalar üzerinde anlamlı bir negatif etki yaratmayacağına işaret ediyor. MicroStrategy kurucusu Michael Saylor ise siber güvenlik uzmanlarının genel kanısına dayanarak, gerçek bir tehdidin ortaya çıkması için en az on yıllık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek yatırımcıların yüreğine su serpiyor. Yine de teknolojik ilerlemenin hızı, bu tartışmanın kripto para dünyasının gündeminden uzun süre düşmeyeceğini kanıtlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin Cardano’da Dikkat Çeken Gizli Operasyon: Milyonluk Cüzdanlar Hazırlık İçinde

ABD Senatosundan Binance İçin Şok Mektup: Milyar Dolarlık Borsa Yolun Sonunda mı?

ABD’de Büyük Yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden Çıkmaya Başladı

Bitcoin Fiyatı 60 Bin Dolar Seviyesine Geri Çekildi: Piyasada Temkinli Bekleyiş

Bitcoin’de Durgun Seyir: Yapay Zekâ Rüzgârı ve Küresel Gerilimler Kripto Piyasasını Etkiliyor

Binance’ın Yüklü Bitcoin Alımlarına Karşın Piyasada Yoğun Korku Hakim

Kripto Paralarda Düşüş Kalıcı Mı? Analistler Nasıl Yorumluyor?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı ABD Senatosundan Binance İçin Şok Mektup: Milyar Dolarlık Borsa Yolun Sonunda mı?
Bir Sonraki Yazı Ju.com, Yaklaşan Launchpad Etkinliğinde Bitcoin’i 50.400 USDT Fiyatla Sunacak, Piyasa Fiyatının Yaklaşık Yüzde 20 Altında
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin Cardano’da Dikkat Çeken Gizli Operasyon: Milyonluk Cüzdanlar Hazırlık İçinde
Cardano (ADA)
Trump’ın Birliğin Durumu Konuşmasında Kripto Para Gündeme Gelmedi
Kripto Para Hukuku
Ju.com, Yaklaşan Launchpad Etkinliğinde Bitcoin’i 50.400 USDT Fiyatla Sunacak, Piyasa Fiyatının Yaklaşık Yüzde 20 Altında
Basın Bülteni
ABD Senatosundan Binance İçin Şok Mektup: Milyar Dolarlık Borsa Yolun Sonunda mı?
BINANCE
XRP Ledger’ın Merkeziyetçilik Tartışması: Justin Bons ve David Schwartz Karşı Karşıya
RIPPLE (XRP)
Lost your password?