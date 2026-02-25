Winvest — Bitcoin investment
BINANCE

ABD Senatosundan Binance İçin Şok Mektup: Milyar Dolarlık Borsa Yolun Sonunda mı?

Özet

  • ABD'li senatör Blumenthal, Binance'in İran yaptırımlarını deldiği şüphesiyle resmi soruşturma başlattı.
  • İddialar, aracı kurumlar vasıtasıyla para aklandığını ve itiraz eden çalışanların kovulduğunu vurguluyor.
  • Şirketin Trump ailesinin kripto para girişimiyle olan bağları lobi faaliyeti kapsamında inceleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD Senatosu Anayurt Güvenliği Komitesi bünyesindeki soruşturma panelinin kıdemli ismi Richard Blumenthal, kripto para borsası Binance hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. New York Times ve Wall Street Journal gibi prestijli mecraların raporlarına dayanan girişim, borsanın İran hükümetine bağlı kuruluşlarla işlem yapılmasına olanak sağladığı iddialarını odağına alıyor. Connecticut Senatörü, Binance CEO’su Richard Teng’e gönderdiği mektupla, platformun yaptırımları delmek amacıyla kullanıldığına dair şüpheleri gidermek için şeffaflık talep etti.

İçindekiler
1 Aracı Şirketler ve Uyum Birimi Tartışması
2 Beyaz Saray Bağlantıları ve Siyasi Boyut

Aracı Şirketler ve Uyum Birimi Tartışması

Soruşturmanın merkezinde, Hexa Whale ve Blessed Trust isimli iki ortağın, kara para aklama süreçlerinde köprü görevi görerek İranlı kurumlarla ticarete zemin hazırladığına yönelik ciddi bulgular yer alıyor. İddialara göre borsa içindeki uyum personeli bu durumu fark etmesine rağmen, söz konusu işlemleri raporlayan veya engelleyen çalışanlar disiplin cezalarına çarptırıldı ya da görevlerinden uzaklaştırıldı. Senatör Blumenthal, Binance’in İran rejimi ve terör vekilleri için uluslararası bankacılık kısıtlamalarını aşma noktasında güvenilir bir liman haline geldiğini savunuyor.

Şirket cephesi ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, tespit edilen şüpheli faaliyetlerin halihazırda raporlandığını ve bunun denetim mekanizmalarının başarısını kanıtladığını belirtiyor. Sözcü, son yıllarda sektörün en güçlü uyum dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade etse de, geçmişteki sabıkalar soru işaretlerini artırıyor. İnceleme kapsamında Senato, hem İranlı kullanıcıların platformu kullanım detaylarını hem de işten çıkarılan personelle ilgili tüm iç yazışmaların dökümünü talep etmiş durumda.

Beyaz Saray Bağlantıları ve Siyasi Boyut

Süreci karmaşık hale getiren bir diğer unsur, Binance’in Washington’daki nüfuzunu artırma çabaları ve Donald Trump’ın ailesiyle olan finansal temasları olarak görülüyor. Blumenthal, borsanın yaptırım ihlallerinden kaçmak adına World Liberty Financial (WLFI) aracılığıyla Beyaz Saray üzerinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü öne sürüyor. WLFI, Başkan Trump’ın oğulları ve özel elçisi Steve Witkoff tarafından yönetilen bir kripto para girişimi olması sebebiyle, bu ortaklık etik ve yasal tartışmaları beraberinde getiriyor.

Binance’in geçmişte lisanssız para transferi ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 4 milyar doları aşan devasa cezalar ödediği, eski CEO Changpeng Zhao’nun ise hapis yattığı biliniyor. Zhao’nun ekim ayında Donald Trump tarafından affedilmesi, davanın siyasi atmosferini daha da ısıtmış görünüyor. Mevcut inceleme, kripto para devinin gerçekten bir dönüşüm geçirip geçirmediğini veya eski alışkanlıklarını yeni kılıflar altında sürdürüp sürdürmediğini netleştirmeyi hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Korkutan Senaryo: Tarih Tekerrür mü Ediyor?

Ethereum’da 5 Yıllık Mucize: O Bölgeye Geri Dönüldü

Binance İçindeki Gizli Savaş: 1.7 Milyar Dolarlık Şüpheli İşlemler İçin Yalanlama Geldi

Bitcoin’in Tahtı Sallanıyor mu? Yatırımcılar Akın Akın Bu Altcoin’e Gidiyor!

Binance’den Şok Karar: O Altcoin’ler İçin Yolun Sonu Göründü!

Kurumsal Kripto Para Yatırım Raporu, 5 Haftadır Satışlar Sürüyor

Bitcoin ve Kripto Paralarda Gözler Bu 4 Gelişmede: Bakmadan Geçme!

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger’ın Merkeziyetçilik Tartışması: Justin Bons ve David Schwartz Karşı Karşıya
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger’ın Merkeziyetçilik Tartışması: Justin Bons ve David Schwartz Karşı Karşıya
RIPPLE (XRP)
Mastercard, Kripto Para Aktivitelerini Artırıyor: Stablecoin ve Web3’e Yeni Odak
STABILCOIN
ABD’de Büyük Yatırımcılar Bitcoin ETF’lerinden Çıkmaya Başladı
BITCOIN (BTC)
Ethereum, Merkeziyetsiz Finans Kriterlerini Yeniden Tanımlıyor
Ethereum (ETH)
ABD Hazine Bakanlığı, Kriptoyla Desteklenen Siber Hırsızlık Nedeniyle Rusya Merkezli Aracıya Yaptırım Uyguladı
Güvenlik
Lost your password?