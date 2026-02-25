ABD Senatosundan Binance İçin Şok Mektup: Milyar Dolarlık Borsa Yolun Sonunda mı?

ABD Senatosu Anayurt Güvenliği Komitesi bünyesindeki soruşturma panelinin kıdemli ismi Richard Blumenthal, kripto para borsası Binance hakkında kapsamlı bir inceleme başlattı. New York Times ve Wall Street Journal gibi prestijli mecraların raporlarına dayanan girişim, borsanın İran hükümetine bağlı kuruluşlarla işlem yapılmasına olanak sağladığı iddialarını odağına alıyor. Connecticut Senatörü, Binance CEO’su Richard Teng’e gönderdiği mektupla, platformun yaptırımları delmek amacıyla kullanıldığına dair şüpheleri gidermek için şeffaflık talep etti.

Aracı Şirketler ve Uyum Birimi Tartışması

Soruşturmanın merkezinde, Hexa Whale ve Blessed Trust isimli iki ortağın, kara para aklama süreçlerinde köprü görevi görerek İranlı kurumlarla ticarete zemin hazırladığına yönelik ciddi bulgular yer alıyor. İddialara göre borsa içindeki uyum personeli bu durumu fark etmesine rağmen, söz konusu işlemleri raporlayan veya engelleyen çalışanlar disiplin cezalarına çarptırıldı ya da görevlerinden uzaklaştırıldı. Senatör Blumenthal, Binance’in İran rejimi ve terör vekilleri için uluslararası bankacılık kısıtlamalarını aşma noktasında güvenilir bir liman haline geldiğini savunuyor.

Şirket cephesi ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, tespit edilen şüpheli faaliyetlerin halihazırda raporlandığını ve bunun denetim mekanizmalarının başarısını kanıtladığını belirtiyor. Sözcü, son yıllarda sektörün en güçlü uyum dönüşümlerinden birini gerçekleştirdiklerini ifade etse de, geçmişteki sabıkalar soru işaretlerini artırıyor. İnceleme kapsamında Senato, hem İranlı kullanıcıların platformu kullanım detaylarını hem de işten çıkarılan personelle ilgili tüm iç yazışmaların dökümünü talep etmiş durumda.

Beyaz Saray Bağlantıları ve Siyasi Boyut

Süreci karmaşık hale getiren bir diğer unsur, Binance’in Washington’daki nüfuzunu artırma çabaları ve Donald Trump’ın ailesiyle olan finansal temasları olarak görülüyor. Blumenthal, borsanın yaptırım ihlallerinden kaçmak adına World Liberty Financial (WLFI) aracılığıyla Beyaz Saray üzerinde lobi faaliyetleri yürüttüğünü öne sürüyor. WLFI, Başkan Trump’ın oğulları ve özel elçisi Steve Witkoff tarafından yönetilen bir kripto para girişimi olması sebebiyle, bu ortaklık etik ve yasal tartışmaları beraberinde getiriyor.

Binance’in geçmişte lisanssız para transferi ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 4 milyar doları aşan devasa cezalar ödediği, eski CEO Changpeng Zhao’nun ise hapis yattığı biliniyor. Zhao’nun ekim ayında Donald Trump tarafından affedilmesi, davanın siyasi atmosferini daha da ısıtmış görünüyor. Mevcut inceleme, kripto para devinin gerçekten bir dönüşüm geçirip geçirmediğini veya eski alışkanlıklarını yeni kılıflar altında sürdürüp sürdürmediğini netleştirmeyi hedefliyor.