BINANCE

Son Dakika: Binance Bu Stablecoin İçin Acil Kararının Açıkladı

Özet

  • Binance: AEUR işlemleri geçici olarak askıya alındı.
  • Durdurulan pariteler: AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR
  • AEURO isimli stablecoin olması gereken değerin (1,07 dolar) çok üzerinde 2,8 dolardan alıcı buluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalar makul karşılanıyor ve volatilite kriptonun doğasında var. Çünkü yatırımcı profilini bunu doğuruyor. Ancak kripto paralarda bile volatilite kabul etmeyen bazı varlıklar var. Elbette stablecoinlerden bahsediyoruz. Binance yakın zamanda listeledi stablecoin için acil kararını duyurdu.

Binance Son Dakika

Binance borsası birkaç dakika önce yaptığı duyuruya göre AEUR isimli stablecoin için işlemleri durdurdu. Spot paritelerde durdurulan işlemler anormal hareketlerden kaynaklıydı. AEUR/USDT, BTC/AEUR, ETH/AEUR ve EUR/AEUR işlem çiftleri için kullanıcılar ikinci duyuruya kadar işlem yapamayacak.

1 EURO bugünlerde kabaca 1,07 dolara eşit. Ancak yazı hazırlandığı sırada AEUR 2,8 dolara tekabül ediyor ve fiyat günlükte yüzde 158 arttı. Bir stablecoinin 1 dolar sabitinin (veya burada 1 EURO sabiti diyebiliriz) altına düşmesi ne kadar kötüyse aynı şekilde 1 doların çok üzerine çıkması da endişe vericidir.

Neyse ki toplam dolaşım arzı 5 milyon EURO civarında ve en kötü durum senaryosunda bile büyük bir risk görmeyebiliriz.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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