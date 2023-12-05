BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Yatırımcılarına Umut Oldu! Son Artışın Etkileri!

Özet

  • Bitcoin (BTC), 5 Aralık'ta 42.000 doların üzerinde işlem görüyor ve son 24 saatte %2'den fazla kazanç elde ediyor.
  • IntoTheBlock verilerine göre, Bitcoin holder'larının %88'i gerçekleşmemiş kar elde etti, ancak %11'inin gerçekleşmemiş zararı bulunuyor.
  • Yatırımcıların %69'u uzun vadeli Bitcoin holder'ları ve son zamanlarda kâr eden holder'ların artması potansiyel bir trend tersine dönüş sinyali olabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin (BTC) 5 Aralık tarihinde 42.000 doların üzerinde işlem görüyor ve son 24 saatte %2’den fazla kazanç elde ediyor. Olası bir Bitcoin ETF onayı beklentisi ve 2024’te yaklaşan Bitcoin halving beklentisinden kaynaklanan bu artış yatırımcıların yüzünü güldürdü.

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Bitcoin Holder’larında Son DurumBitcoin Yatırımcıların Odağında!

Bitcoin Holder’larında Son Durum

2023 yılında önde gelen kripto para birimi artışı, Bitcoin holder’larını ödüllendiriyor. IntoTheBlock’tan tüm Bitcoin holder’larının %88’inin gerçekleşmemiş kar elde ettiğini gösteren verileri ele aldı. ‘Para İçinde’ durumuna, mevcut fiyattan daha düşük fiyatlarla BTC alan kripto para cüzdan adresleri ulaşıyor. Öte yandan tüm Bitcoin holder’larının %1’i token’larını fiyatlardan alırken, %11’inin ise gerçekleşmemiş zararları var. Veriler, yatırımcıların önemli bir çoğunluğunun kripto para biriminin fiyat hareketinden faydalandığı Bitcoin pazarındaki olumlu hissiyatı vurguluyor.

Yatırımcıların %69’u uzun vadeli Bitcoin holder’ları ve bu paraları bir yıldan daha uzun süre elinde tutarken, %31’i 12 aydan daha kısa bir süre, bunların %7’si bir aydan daha kısa bir süredir ellerinde tutuyor. Ayrıca dolaşımdaki tüm BTC’lerin yalnızca %11’inin platformun ‘Büyük holder’lar olarak tanımladığı kişiler tarafından tutulduğu da dikkate değer. IntoTheBlock’un tanımına göre belirtilen grup, dolaşımdaki arzın %0,1’inden fazlasına sahip olan Bitcoin holder’ları.

Son zamanlardaki yükseliş fiyat hareketine rağmen IntoTheBlock, Bitcoin sinyallerini ‘Çoğunlukla Ayı ‘ olarak özetliyor. Ayrıca bu konuda göstergelerin dördü nötr, ikisi düşüş yönlü ve bir tanesi yükseliş yönünde. Özellikle net Ağ Büyümesi ve büyük işlemler sırasıyla %0,27 ve -%1,06 ile düşüş yönlü bir görünüm belirlendi.

Bitcoin Yatırımcıların Odağında!

Ek olarak kâr eden Bitcoin holder’larının sayısının artması da potansiyel bir trend tersine dönüş sinyali olabilir. Ayrıca ‘Para İçinde’ yatırımcıların sayısı ne kadar büyük olursa, bu holder’ların pozisyonlarını satma ve kar elde etme olasılıkları da o kadar artabilir. Ekim ayı içerisinde Bitcoin holder’larının %82 oranının kâr ettiğini bildirirken, bu rakam Kasım ayında %85’e yükseldi.

Bununla birlikte bu aynı zamanda Bitcoin’in bir değer deposu olarak işlev görme yeteneğinin kanıtı olarak da işe yarayabilir. Sonuç olarak Bitcoin’in daha sonraki performansı yukarıda belirtilenlerden ziyade birden fazla faktöre bağlı olabilir. Protokol geliştirme, ağın merkezi olmaması, benimsenmesi ve makro koşullar ileriye dönük olarak önemli bir rol oynayabilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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