Dogecoin (DOGE)

Sırada 0.1 Dolar mı Var? Piyasa Çıktığından Bu Yana 136x Yapan Altcoin Işık Saçıyor!

Özet

  • Dogecoin (DOGE), kurumsal yatırımcılar ve balinaların ilgisiyle 10.9 milyar dolar piyasa değeriyle 0,07691 dolardan işlem görüyor.
  • Artan transferler ve yeni cüzdan açılışları DOGE'nin fiyatında potansiyel bir değişimi gösteriyor.
  • Olumlu görünümde 0,080 dolar direncinin aşılması altcoin'de 0,1 dolara doğru bir ralliyi tetikleyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dünyanın en büyük memecoin’i Dogecoin (DOGE) bir kez daha kurumsal yatırımcıların ve balinalarının radarına girdi. DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada 10.9 milyar dolarlık piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 1’e yakın artışla 0,07691 dolardan işlem görüyor. Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana değerini 136 katın üzerinde artıran dev memecoin için veriler sıradaki hedef seviyenin 0,1 doların olabileceğine işaret ediyor.

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Dogecoin’e Yüksek Kurumsal ve Balina İlgisiDOGE’nin Fiyatı İçin Sırada 0,1 Dolar mı Var?

Dogecoin’e Yüksek Kurumsal ve Balina İlgisi

Dogecoin geçtiğimiz ay boyunca 100 bin doları aşan işlemlerde önemli bir artış gördü ve sürekli olarak yeni zirvelere ulaştı. Tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, bu kayda değer artışın kurumsal oyuncuların ve büyük ölçekli yatırımcıların diğer bir deyişle balinaların DOGE’ye olan ilgisinin arttığına işaret ettiğini ve kısa vadede fiyatlarda önemli bir artış yaşanabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtığını bildirdi.

Önemli miktarda eski DOGE şu anda daha önce aktif olmayan cüzdan adreslerinden transfer ediliyor ve bu da meme’lerden esinlenen altcoin‘in fiyat yörüngesinde potansiyel bir değişime işaret ediyor. Bu hareket, bir milyondan fazla DOGE tutan cüzdan adreslerinin yaratılmasına yönelik artan bir eğilimle eşzamanlı olarak gerçekleşiyor ve önemli yatırımcıların ilgisinin arttığını gösteriyor.

Zincir üstü analiz şirketi Santiment, eski DOGE’nin hareketsiz cüzdan adreslerden olan transferlerindeki bu kayda değer artışın altcoin’in piyasa dinamiklerindeki kayda değer bir gelişme olduğunu belirtti.

DOGE’nin Fiyatı İçin Sırada 0,1 Dolar mı Var?

DOGE’nin devam eden rallisi, yeni kullanıcılardan gelen talebin artmasıyla daha fazla ivme kazanabilir, ancak bu yükseliş trendini sürdürmek için boğaların 0,080 dolardaki ilk direnci geçmeleri gerekiyor. IntoTheBlock‘un mevcut DOGE yatırımcılarının giriş fiyatlarına göre kategorize eden Küresel Para Girişi/Çıkışı (GIOM) verileri de bu analizi destekliyor.

Veriler, 762 bin 860 cüzdan adresinin minimum 0,80 dolar fiyattan 19.6 milyar DOGE satın aldığını ortaya koyuyor. Bu yatırımcılar tarafından yapılacak önemli bir çıkış Dogecoin’in fiyatında ani bir düşüşü tetikleyebilir ancak, ilk satış duvarının aşılması 0,10 doların geri alınmasının yolunu açabilir.

Tam tersi senaryoda ise fiyatın 0,06 doların altına düşmesi mevcuttaki iyimser görünümü bozabilir. Böyle bir senaryoda, ortalama 0,067 dolar fiyattan 30.8 milyar adet DOGE satın alan 457 bin 560 cüzdan adresinden destek gelebilir. Eğer bu yatırımcılar pozisyonlarını koruyacak olurlarsa Dogecoin’in fiyatındaki düşüş engellenebilir. Öte yandan, bu grubun erken satış yapması Dogecoin’in fiyatının 0,06 dolara düşmesine neden olabilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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