Yakından takip edilen kripto para analisti Kaleo, ABD’li girişimci ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ın yeniden markalaşmasını tamamlamış olmasının en büyük memecoin Dogecoin‘de (DOGE) önemli bir harekete yol açacağını öngörüyor. Kaleo, Musk’ın yakında Dogecoin’i popüler sosyal medya platformuna entegre edeceğine inanıyor.

Dogecoin’in 0,10 Doları Aşmasını Bekliyor

Kaleo, önümüzdeki birkaç hafta içinde Musk’ın DOGE‘nin Twitter’a bir tür entegrasyonu için yaptığı planları açıklayacağını ve bu yılın başındaki benzer iddiaları yineleyeceğini beklediğini belirterek memecoin’de ciddi bir çıkış olmasını beklediğini söyledi. Musk’ın Twitter’ın yeniden markalaşmasıyla aynı dönemde DOGE’yi biyografisinin konum bölgesine eklemiş olması bu kez harekete geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Analist ayrıca Bitcoin‘e karşı Dogecoin (DOGE/BTC) grafiğinin uzun bir aşağı yönlü trend direnç çizgisini kırarak yükselişe geçtiğinin, bunun yükseliş beklentilerini desteklediğini ekledi. Kaleo, Dogecoin’in başlattığı yükseliş hareketine devam etmeden önce kısa vadede küçük geri çekilmeler yaşanabileceği konusunda da uyardı.

Piyasanın en büyük kripto para Bitcoin (BTC) öncülüğünde şu an için kan kaybediyor oluşu ve yatırımcılar arasındaki sabırsızlığa rağmen Kaleo, DOGE’un sonunda 0,10 dolar seviyesine ve ötesine geçeceğini tahmin ederek memecoin’de birikim yapılmasını öneriyor. Analist, aylardır yatırımcıları dar bir aralığa sıkışıp kalarak işlem gören DOGE’dan biriktirmelerini tavsiye ederken, güncel fiyatların hala birikim yapma fırsatı sunduğunu söyledi.

0,10 Dolar Bariyeri Geçilirse Gerisi Hızla Gelebilir

Güncel fiyat verileri Dogecoin’in bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,43 yükselişle 0,08013 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Kaleo, 11.25 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para ve aynı zamanda en büyük 6’ncı altcoin olan DOGE’nin 0,10 dolar ve ötesine geçmeyi başardığında gerisinin hızla geleceğine inanıyor.

Analiste göre geçmiş fiyat hareketleri de böyle bir yükseliş olması ihtimali olduğunu göstererek bu ihtimali artırıyor.