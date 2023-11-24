Balina Çılgınlığı Sürüyor! Sıradaki Boğanın Yıldızı Bu Altcoin Olabilir

Kripto para dünyasında bir altcoin için balina çılgınlığı yaşandı. Yakın bir zamanda ikinci airdrop’unu yapan BLUR’da bir balina birikimi dikkat çekti. Bu önemli gelişme token’a yönelik olarak beklentileri de beraberinde getirdi. Bir sonraki boğa sezonunun yıldızı olabileceği vurgulandı. Balina birikimin detaylarına bakalım.

Altcoin BLUR’da Balina Birikimi

Son dört saat içinde, BLUR ekosistemi, iki önemli oyuncunun stratejik hamleler yapmasıyla yoğun balina faaliyetlerine tanık oldu. Özellikle, Balina adresi 0x13d yaklaşık 35 dakika önce OKX’ten 3 milyon 750 bin adet BLUR çekti. Gelişmeyi Spot On Chain duyurdu.

Çekilen BLUR’un rakamsal karşılığı 2 milyon 10 bin dolar. Eş zamanlı olarak, bir başka balina adresi 0x602 dört saat önce Upbit’ten yaklaşık olarak 1 milyon 560 bin dolara karşılık gelen 3 milyon 40 bin adet BLUR çekti.

Balina Satın Alma Çılgınlığı 24 Balina’nın Birikim Stratejisini Açıkladı

Bu önemli yatırımcılardan toplam 24’ünün ikinci airdrop’tan bu yana etkileyici bir şekilde birikim yaptığı ifade ediliyor. Birikimin ulaştığı rakam 32 milyon 300 bin dolar değerinde. Yaklaşık olarak 60 milyon 800 bin adet BLUR’dan bahsediyoruz.

Bu birikim kripto para birimi BLUR manzarasının balinalar için bir oyun alanı haline geldiğini gösteriyor. Bu birikime ilgi çekici bir katman ekleyen şey, elde edilen token’ların 59 milyon 600 bin adedinin stake edilmesi. Buna göre stake edilen token’ların toplam değeri 31 milyon 700 bin dolara karşılık geliyor.

Bu balina faaliyeti yalnızca BLUR’a artan ilginin altını çizmekle kalmıyor, aynı zamanda bu büyük oyuncuların pozisyonlarını güvence altına almak için stratejik bir yaklaşıma işaret ediyor. BLUR ekosistemi gelişmeye devam ederken, bu etkili balinaların eylemleri kripto alanındaki token birikimi ve stake etme dinamikleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor.

Bu gelişmelerin ardından BLUR fiyatına baktığımızda altcoin’in 0,54 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. Altcoin BLUR’un piyasa değeri yaklaşık olarak 1 milyar 636 milyon dolar seviyesinde. Şu an dolaşımda 1 milyar 101 milyon 607 bin 495 BLUR bulunuyor. Balinaların faal bir şekilde altcoin BLUR’a yönelmeleri bir sonraki boğa sezonuna hazırlık olarak yorumlandı.

Balina birikimlerinin yoğun olduğu kripto para birimlerinin piyasada güçlü atılımlar yaptığı biliniyor. Bu nedenle balinaların BLUR birikimi token’a yönelik önemli beklentilerinin olduğunun altını çiziyor.