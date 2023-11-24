SICAK GELİŞME! Binance Yaptığı Duyuruyla Bu Altcoin’de Yükselişin İşaret Fişeğini Yaktı!

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, listlediği altcoin’lere bir yenisini daha ekliyor. Dev kripto para borsasından yapılan duyuruda gerçek zamanlı fiyat akışları, portföy yönetimi ve çoklu pazar yeri, NFT karşılaştırmaları gibi gelişmiş özellikler sunan benzersiz bir NFT pazar yeri platformu olan Blur’un hizmet token’i BLUR’u listeleyeceğini açıkladı. İşte listeleme sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler.

Binance Blur’u (BLUR) Listeleyecek

Binance, Blur‘u (BLUR) listeleyeceğini duyurdu. Kripto para borsası devinden yapılan açıklamada bugun TSİ 12.00’da altcoin için alım satım işlemlerinin başlatılacağı belirtildi. BLUR başlangıçta Binance’de spotta BLUR/BTC, BLUR/USDT ve BLUR/TRY işlem paritelerinde alım satıma sunulacak.

BLUR için para çekme işlemleri ise 25 Kasım’da TSİ 09.00’da başlatılacak. Buna ek olarak Binance, bugün TSİ 12.00’dan itibaran 48 saat içinde BLUR’u İzole Marjin üzerinde BLUR/USDT işlem paritesinde borç alınabilir varlıklar listesine ekleyecek.

BLUR Nedir?

Kısaca Blur, NFT yatırımcılarına gelişmiş hizmet veren bir NFT pazar yeri, toplayıcısı ve borç verme platformudur. BLUR ise bu platformun hizmet token’i olarak hareket etmektedir. Blur, diğer benzer NFT platformlarına kıyasla daha hızlı NFT taramalarına ve daha sezgisel bir arayüze sahip olmasıyla öne çıkmaktadır.