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SICAK GELİŞME! Binance Yaptığı Duyuruyla Bu Altcoin’de Yükselişin İşaret Fişeğini Yaktı!

Özet

  • Binance, Blur'un hizmet token'ini BLUR'u listeleyeceğini duyurdu.
  • BLUR, NFT pazar yeri platformu Blur'un hizmet token'i olarak öne çıkıyor.
  • Alım satım işlemleri bugün başlayacak ve BLUR, Binance'de BTC, USDT ve TRY işlem paritelerinde işlem görecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, listlediği altcoin’lere bir yenisini daha ekliyor. Dev kripto para borsasından yapılan duyuruda gerçek zamanlı fiyat akışları, portföy yönetimi ve çoklu pazar yeri, NFT karşılaştırmaları gibi gelişmiş özellikler sunan benzersiz bir NFT pazar yeri platformu olan Blur’un hizmet token’i BLUR’u listeleyeceğini açıkladı. İşte listeleme sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler.

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Binance Blur’u (BLUR) ListeleyecekBLUR Nedir?

Binance Blur’u (BLUR) Listeleyecek

Binance, Blur‘u (BLUR) listeleyeceğini duyurdu. Kripto para borsası devinden yapılan açıklamada bugun TSİ 12.00’da altcoin için alım satım işlemlerinin başlatılacağı belirtildi. BLUR başlangıçta Binance’de spotta BLUR/BTC, BLUR/USDT ve BLUR/TRY işlem paritelerinde alım satıma sunulacak.

BLUR için para çekme işlemleri ise 25 Kasım’da TSİ 09.00’da başlatılacak. Buna ek olarak Binance, bugün TSİ 12.00’dan itibaran 48 saat içinde BLUR’u İzole Marjin üzerinde BLUR/USDT işlem paritesinde borç alınabilir varlıklar listesine ekleyecek.

BLUR Nedir?

Kısaca Blur, NFT yatırımcılarına gelişmiş hizmet veren bir NFT pazar yeri, toplayıcısı ve borç verme platformudur. BLUR ise bu platformun hizmet token’i olarak hareket etmektedir. Blur, diğer benzer NFT platformlarına kıyasla daha hızlı NFT taramalarına ve daha sezgisel bir arayüze sahip olmasıyla öne çıkmaktadır.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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