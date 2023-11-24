Tron (TRX)

Ünlü Analist Sert Konuştu! Bu Altcoin Kurucusu Bir Sonraki Sam Bankman-Fried

Özet

  • Discover Crypto Justin Sun'ın danışmanlığı Altında HTX borsasının geleceğini sorguladı.
  • Analiste göre Justin Sun bir sonraki Sam Bankman-Fried olacak.
  • Discover Crypto’ya göre Justin Sun kripto para alanına zarar veriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto odaklı YouTube kanalı olan “Discover Crypto”, HTX borsasının geleceği hakkında yorumlarda bulundu. Kanal yatırımcıları, Tron kurucusu Justin Sun ile FTX’in şu an hapiste olan kurucusu Sam Bankman-Fried arasındaki potansiyel paralellikler konusunda uyardı. Kanal, Justin Sun’ın operasyonlarının kağıttan yapılmış eve benzediğini ve FTX’in çöküşüyle benzerlikler taşıdığını iddia ediyor. Kanala göre Justin Sun bir sonraki Sam Bankman-Fried.

İçerikler
Justin Sun İle İlgili UyarılarGeçmişte Yaşanan Tatsız Olaylar

Justin Sun İle İlgili Uyarılar

Discover Crypto’daki analist, Justin Sun’ın Sam Bankman-Fried ile benzerlikler paylaştığını iddia etti. Son zamanlar karşılaşılan önemli aksiliklere dikkat çekti. Analist, özellikle milyarlarca dolarlık kripto projesi Tron Blockchain’deki etkili rolü göz önüne alındığında, Justin Sun’ın sahte hacim üretme ve işyerinde taciz de dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlere karıştığı iddialarına ışık tutulması gerektiğinin altını çizdi.

justin sun sam bankman-fired cointurk

Tron’un 2017 yılında TRX token’ı için gerçekleştirdiği ilk coin arzının (ICO) geçmişini inceleyen Discover Crypto, Çin hükümetinin kripto ICO’larını yasaklamasına rağmen Justin Sun’ın tartışmalı bir şekilde 70 milyon doların üzerinde kazanç elde ettiğini vurguladı.

Kanal, Sun’ın potansiyel kovuşturmadan kaçmak için Kore’ye taşındığını öne sürerek TRX’in kuruluşunun “yasadışı koşullar” altında gerçekleşmiş olduğunu vurguladı.

Geçmişte Yaşanan Tatsız Olaylar

Kanal ayrıca, Justin Sun ve Tron Vakfı’nın karıştığı işyeri tacizi tartışmalarına da değinerek, 2019 yılında ABD’de kendilerine karşı açılan 70 sayfalık bir belgeye atıfta bulundu. İddialar arasında ofis toplantıları sırasında Sun’ın fiziksel saldırıları ve Çinli çalışanlara yönelik kayırmacılık yer alıyor.

Discover Crypto ayrıca Tron Vakfı’nın kişisel dosyaları ve kurumsal e-posta adreslerini manipüle ederek bir örtbas girişiminde bulunduğunu iddia etti. Analistin değindiği başka bir konu daha bulunuyor. O da ABD düzenleyicisinin Justin Sun’a yönelik suçlamaları.

Discover Crypto, ABD düzenleyicisinin bu yıl Justin Sun’a karşı dolandırıcılık ve menkul kıymet yasası ihlali suçlamalarında bulunduğuna dikkat çekti. SEC, Sun’ı ve kuruluşlarını, yaygın wash trading yoluyla TRX için manipülasyon yapıldığını iddia ederek suçladı. Wash trading, bir varlığın fiyatı ve yapılan işlemlerin hacmi konusunda piyasa katılımcılarını yanıltma ve aldatma anlamına geliyor.

Discover Crypto, bu iddiaların kanıtlanmamış olduğunu da belirtti. Ancak gelişmelerin Justin Sun’ın itibarına ve Tron projesine inkar edilemez bir gölge düşürdüğü sonucuna vardı. Kanal, bir dizi skandala atıfta bulunarak, Justin Sun ve kendisiyle ilişkili kripto projelerinin Sam Bankman-Fried ve FTX’e benzer bir yörüngede olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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