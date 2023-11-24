Güvenlik

Kripto Para Piyasasında Bir İlginç Dolandırıcılık Hikayesi! Bin 700 Lira İle 130 Bin Dolarlık Vurgun!

Özet

  • Bir dolandırıcı Ethereum Layer 2 ağı Blast'a yönelik kimlik avı (phishing) saldırısı düzenledi.
  • Paradigm'in kurucu ortağı Matt Huang'ın kimliğine bürünen dolandırıcı 130 bin doların üzerinde vurgun yaptı.
  • Dolandırıcı, Blast'a yönelik sahte bir web sitesi oluşturarak kullanıcıları kandırdı ve kimlik avı bağlantısını içeren bir mesajla saldırı gerçekleştirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dolandırıcılar kripto para piyasasını hedef almaya devam ediyor. Son olarak en önemli girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Paradigm’in kurucu ortağı Matt Huang’ın kimliğine bürünen bir dolandırıcı ya da dolandırıcılar bin 700 liradan satılan io uzantılı bir domaini kullanarak gerçekleştirdikleri phishing diğer bir deyişle kimlik avı bağlantısını ile on binlerce dolarlık vurgun yaptı.

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130 Bin Doların üzerinde Para ÇaldıAğ Hafta Başında Yayına Alındı

130 Bin Doların üzerinde Para Çaldı

Kripto para piyasası dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor. Dolandırıcılar son olarak girişim sermayesi Paradigm’in kurucu ortağı Matt Huang‘ın kimliğine bürünerek diğerlerinin yanı sıra önde gelen yatırımcılar Paradigm ve “eGirl Capital” üyelerine sahip olan Ethereum Layer 2 ağı Blast‘ta yönelik olarak bir kimlik avı bağlantısı aracılığıyla saldırı gerçekleştirdi.

Çinli Blockchain ve kripto para gazetecisi Colin Wu, dolandırıcının kimlik avı saldırısı ile kurbanlarından 130 bin doların üzerinde para kaldığını bildirdi. Dolandırıcının X’te Blast’ın resmi tweet’i altında kimlik avı bağlantısını kullandığı mesajı henüz kaldırılmış değil.

Kimlik avı, kullanıcıların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi amacıyla tasarlanmış dolandırıcılık taktiklerinden biridir. Bu tür saldırılar, genellikle e-posta, SMS, telefon aramaları veya sahte web siteleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Kimlik avının temel amacı, insanları yanıltarak özel bilgilerini (kullanıcı adları, şifreler, kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları vb.) ifşa etmelerine neden olmaktır.

Dolandırıcı, Blast’a yönelik bir sahte web sitesi oluşturarak kullanıcıları yanılttı. Dolandırıcı bu web sitesi için güven duygusu uyandırmak ve insanları bağlantıya yönlendirmek için Huang’ın kimliğine büründü.

Ağ Hafta Başında Yayına Alındı

Hafta başında yayına giren Ethereum Layer 2 ağı Blast, kullanıcılardan büyük ilgi görmüş ve yayına girmesinden sadece birkaç saat sonra 30 milyon doların üzerinde Ethereum (ETH) ve stablecoin köprüsünün kurulduğu görülmüştü. Bilindiği gibi köprüler, kullanıcıların kripto paralarını farklı ağlar arasında transfer etmesine olanak tanıyan Blockchain tabanlı araçlardır.

Bu akış, hız, maliyet ve ölçeklenebilirlikle ilgili darboğazları azaltmak için Ethereum gibi bir Layer 1 Blockchain’inin üzerinde çalışan Layer 2 ağlarına veya protokollerine yönelik güçlü talebin önemli bir kanıtı olarak gösterilse de özellikle Blast’ın başarısı olarak kabul gördü.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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