Kritik Gün Bugün! 6.5 Milyar Dolarlık Bitcoin ve Ethereum’un Kaderi Bugün Belli Oluyor! BTC ve ETH Düşer Mi?

Trader’lar aylık vade sonu yaklaşırken hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da kripto boğaları piyasayı yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyorlar. Hem Bitcoin hem de Ethereum‘da fiyat direnç seviyelerine yakın görünüyor ve trader’lar tarafından BTC ve ETH fiyatlarında olası bir geri çekilme ihtimal dahilinde kabul ediliyor.

Binance ve DOJ arasında gerçekleşen 4,3 milyar dolarlık anlaşma ve CEO Changpeng “CZ” Zhao’nun federal suçlamalardan suçlu bulunmasının ardından Korku ve Açgözlülük Endeksi 71’den 66’ya geriledi ve bu doğrultuda kripto piyasası duyarlılığı karışık seyrini sürdürüyor.

6,5 Milyar Dolarlık Bitcoin ve Ethereum Vadesi Doldu

4,05 milyar dolar değere sahip 108 bin BTC opsiyonunun vadesi bugün yani 24 Kasım tarihinde doluyor ve yeni opsiyon-arama oranı ise 0,83 olacak. Maksimum dip noktası 33.000 dolar olarak belirlendi. Bu durum trader’ların vade gerçekleştikten sonra Bitcoin fiyatında bir artış beklediğini ortaya koydu.

Bu süreçte BTC fiyatı son 24 saat içinde %0,65 oranında arttı ve fiyat şu anda 37.406 dolardan işlem görmeye devam ediyor. 24 saat içerisinde görülen en düşük ve en yüksek değerler sırasıyla 36.923 dolar ve 37.643 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %45 oranında düşerek tüccarların ilgisinde bir azalmaya işaret etti.

Bir diğer yandan 2,48 milyar dolar değere sahip 1,2 milyon ETH opsiyonuda 0,72 Satım Çağrı Oranı ile sona eriyor. Maksimum dip 1700 dolar olup, mevcut fiyattan önemli ölçüde daha düşük seviyede bulunuyor.

ETH fiyatı son 24 saatte %1,12 oranında artış gösterdi ve fiyat şu anda 2085 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyat değerleri sırasıyla 2.041 dolar ve 2.088 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte %40 oranında azalarak yatırımcıların ilgisinde bir düşüşe işaret etti.

Kripto Paralarda Son Durum

Piyasada oluşan olumlu havaya rağmen, trader’lar Binance ve CEO CZ olaylarından sonra yaşanılabilecek bir fiyat dalgalanmasına hazırlık yapıyormuş gibi görünüyor. Kripto piyasası yatırımcıları, işlemlerin yeniden hareketlenmesinin bir sonucu olarak piyasa değerinde önemli bir düşüş dalgasının yaşanabileceğini öngörüyor.

Ayrıca, gerçekleşecek olan Noel tatili ve yeni yıl nedeniyle işlem faaliyeti de daha düşük seviyede gerçekleşebilir. Uzmanlar ise Bitcoin halving’i ve kurumsal yatırımcıların öncülüğünde başlayabileceği düşünülen rallinin ortasında kripto satın alma konusunda hevesli görünüyor.

Popüler analist Rekt Capital’e göre yaşanılabilecek sert geri çekilmelerde birikim yapılabilir. Yine analist, BTC’nin yukarı yönlü fiyat hareketinin direnç seviyelerine yakın geri çekilmelerin beraberinde devam edebileceğini düşünüyor.