Sandbox (SAND)

Fransız Moda Devi Bu Metaverse Coin İle Ortaklığa Gitti! Fiyat Arttı

Özet

  • Lacoste metaverse coin SAND ile ortaklığa gitti.
  • Fransız moda devi ve The Sandbox 90. yıl kutlamaları için özel Web3 deneyimini tanıttı
  • Sand fiyatında artış oldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Ünlü Fransız moda devi Lacoste, 90. yıldönümünü anmak için Web3 oyun merkezi The Sandbox (SAND) ile güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği, UNDE3 NFT sahiplerine The Sandbox’ın kripto parası SAND ile ödüller kazanma şansı sunan özel bir markalı çok oyunculu web3 deneyimi Lacoste World Tour’u tanıtıyor.

İçerikler
SAND Fiyatı Heyecanın Ortasında Yüzde 2 ArttıLacoste’un Dijital Evriminde Blockchain Gelenekle BuluşuyorLacoste’un Yıldönümü Kutlamalarının Ötesinde Devam Eden Dijital Genişlemesi

SAND Fiyatı Heyecanın Ortasında Yüzde 2 Arttı

İki haftaya yayılan ve Tokyo, São Paulo, Paris ve Golf Adası gibi temalı mekanlara sahip olan bu sürükleyici deneyim, Lacoste’un dijital alemdeki hikayeli mirasının benzersiz bir kutlamasını sunuyor.

sand cointurk

Ortaklık duyurusunun ardından, SAND fiyatı son 24 saatte yüzde 2’lik bir artış yaşadı. Cuma günü erken Asya seansında 0,397 dolar seviyesine geldi. Bu artış, sektörde oyun odaklı hizmet veren altcoin’lere yönelik artan ilginin altını çiziyor. Ayrıca SAND’i kripto para ortamında daha fazla büyüme için konumlandırıyor.

Lacoste’un Dijital Evriminde Blockchain Gelenekle Buluşuyor

The Sandbox’ın CEO’su ve kurucu ortağı Arthur Madrid, Blockchain teknolojisinin geleneksel şirketler için dönüştürücü potansiyelini vurguladı. Ortaklık, Lacoste’un iş modelini yeniden tasarlamak için Blockchain’den yararlanabileceğini ve Web3 kullanıcılarını geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha etkili bir şekilde çekebileceğini gösterdi.

Madrid, bu işbirliğini gelenek ve yeniliğin bir birleşimi olarak gördüğünü ve moda endüstrisi için yeni olasılıkların kilidini açtığını vurguladı. The Sandbox COO’su ve kurucu ortağı Sebastien Borget, Madrid’in duygularını yineleyerek işbirliğinin spor ve modanın ötesine geçtiğini belirtti.

Borget ayrıca bu işbirliğinin oyuncuların ve taraftarların The Sandbox‘ın dünyasındaki deneyimlerini şekillendirmelerini sağlayan bir yaratıcılık kutlaması olduğuna dikkat çekti.

Ortaklık sadece Web3 oyun platformlarına daha fazla kullanıcı kazandırmayı amaçlamakla kalmıyor, aynı zamanda oyunculara ve içerik oluşturuculara dijital alanda keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmeleri için yollar açıyor.

Lacoste’un Yıldönümü Kutlamalarının Ötesinde Devam Eden Dijital Genişlemesi

Lacoste Küresel Marka ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Benjamin Blamountier, markanın gelişen dijital teknolojiler aracılığıyla genişleme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Lacoste, iki hafta sürecek 90. yıldönümü kutlamalarının ötesinde, yeni fırsatları kucaklayarak ve moda ile teknolojinin gelişen kesişiminde ön planda kalarak dijital ortamda varlığını sürdürmeyi öngörüyor.

Özel bir teklif olarak, UNDW3 NFT kart sahipleri, 23 Kasım ve 06 Aralık tarihleri arasında planlanan özel bir lansman etkinliği sırasında 100 bin SAND ödül kazanma şansına sahip olacaklar. Bu faaliyet, kripto topluluğu için ekstra bir heyecan katmanı ekleyerek kutlama etkinliklerine genel katılımı ve ilgiyi artırıyor.

You Might Also Like

Hedef Tekrar 1 Dolar! 2021’in Gözde Kripto Parasına İlgi Artıyor

The Sandbox (SAND) Geleceği ve 2024 Fiyat Tahminleri

The Sandbox Ekibinden 100 Milyon SAND Değerinde Teşvik Açıklandı: Geliştiriciler İçin Neler Planlanıyor?

The Sandbox (SAND)’a Facebook (Meta) Dopingi

Sandbox’ın (SAND) Hedefi Nere? SAND Düşüşü Nerede Son Bulacak?

Bu Haberi Paylaş
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, Altın Fiyatlarını Ezebilir! Kripto Para Piyasasının Süper İkilisinden Yüzde 400 Tahmini!
Bir Sonraki Yazı Sıcak Gelişme! LUNC Yatırımcısını İlgilendiren Do Kwon Davasında Karar Çıktı! ABD’ye Mi Güney Kore’ye Mi Gidecek?
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Altcoin Analiz: 0,1 Dolar Olacak Mı? Dogecoin (DOGE) Yorumları
Dogecoin (DOGE)
İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan Şirkete SEC Engeli!
Kripto Para
Sıcak Gelişme! OKX Haberi Geldi! Bu 2 Yapay Zeka Coin’i Uçtu
Kripto Para
Mina Coin Ralliye Başlıyor Hedef Kaç Dolar? Mina Coin Neden Yükseliyor?
Teknik Analiz
Lost your password?