Fransız Moda Devi Bu Metaverse Coin İle Ortaklığa Gitti! Fiyat Arttı

Ünlü Fransız moda devi Lacoste, 90. yıldönümünü anmak için Web3 oyun merkezi The Sandbox (SAND) ile güçlerini birleştirdi. Bu işbirliği, UNDE3 NFT sahiplerine The Sandbox’ın kripto parası SAND ile ödüller kazanma şansı sunan özel bir markalı çok oyunculu web3 deneyimi Lacoste World Tour’u tanıtıyor.

SAND Fiyatı Heyecanın Ortasında Yüzde 2 Arttı

İki haftaya yayılan ve Tokyo, São Paulo, Paris ve Golf Adası gibi temalı mekanlara sahip olan bu sürükleyici deneyim, Lacoste’un dijital alemdeki hikayeli mirasının benzersiz bir kutlamasını sunuyor.

Ortaklık duyurusunun ardından, SAND fiyatı son 24 saatte yüzde 2’lik bir artış yaşadı. Cuma günü erken Asya seansında 0,397 dolar seviyesine geldi. Bu artış, sektörde oyun odaklı hizmet veren altcoin’lere yönelik artan ilginin altını çiziyor. Ayrıca SAND’i kripto para ortamında daha fazla büyüme için konumlandırıyor.

Lacoste’un Dijital Evriminde Blockchain Gelenekle Buluşuyor

The Sandbox’ın CEO’su ve kurucu ortağı Arthur Madrid, Blockchain teknolojisinin geleneksel şirketler için dönüştürücü potansiyelini vurguladı. Ortaklık, Lacoste’un iş modelini yeniden tasarlamak için Blockchain’den yararlanabileceğini ve Web3 kullanıcılarını geleneksel pazarlama yöntemlerinden daha etkili bir şekilde çekebileceğini gösterdi.

Madrid, bu işbirliğini gelenek ve yeniliğin bir birleşimi olarak gördüğünü ve moda endüstrisi için yeni olasılıkların kilidini açtığını vurguladı. The Sandbox COO’su ve kurucu ortağı Sebastien Borget, Madrid’in duygularını yineleyerek işbirliğinin spor ve modanın ötesine geçtiğini belirtti.

Borget ayrıca bu işbirliğinin oyuncuların ve taraftarların The Sandbox‘ın dünyasındaki deneyimlerini şekillendirmelerini sağlayan bir yaratıcılık kutlaması olduğuna dikkat çekti.

Ortaklık sadece Web3 oyun platformlarına daha fazla kullanıcı kazandırmayı amaçlamakla kalmıyor, aynı zamanda oyunculara ve içerik oluşturuculara dijital alanda keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmeleri için yollar açıyor.

Lacoste’un Yıldönümü Kutlamalarının Ötesinde Devam Eden Dijital Genişlemesi

Lacoste Küresel Marka ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Benjamin Blamountier, markanın gelişen dijital teknolojiler aracılığıyla genişleme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Lacoste, iki hafta sürecek 90. yıldönümü kutlamalarının ötesinde, yeni fırsatları kucaklayarak ve moda ile teknolojinin gelişen kesişiminde ön planda kalarak dijital ortamda varlığını sürdürmeyi öngörüyor.

Özel bir teklif olarak, UNDW3 NFT kart sahipleri, 23 Kasım ve 06 Aralık tarihleri arasında planlanan özel bir lansman etkinliği sırasında 100 bin SAND ödül kazanma şansına sahip olacaklar. Bu faaliyet, kripto topluluğu için ekstra bir heyecan katmanı ekleyerek kutlama etkinliklerine genel katılımı ve ilgiyi artırıyor.