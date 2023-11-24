Sıcak Gelişme! LUNC Yatırımcısını İlgilendiren Do Kwon Davasında Karar Çıktı! ABD’ye Mi Güney Kore’ye Mi Gidecek?

Kripto para ekosisteminin uzun süreli kış dönemine girişinin en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilen Terra olayları ve başında bulunan Do Kwon ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Do Kwon hakkında geçtiğimiz dakikalarda önemli bir karar alındı.

Do Kwon’un İadesi Onaylandı

Karadağ’ın başkenti Podgorica’daki mahkeme kritik bir karara imza attı. Kurumun web sitesinde bir güncelleme yayımlandı. Yayımlanan güncellemede, Terra’nın kurucusu Do Kwon’un uzun süredir yılan hikayesine dönen Güney Kore ya da ABD’ye iadesinin onayladığı belirtildi. Kwon Mart ayında Podgorica havaalanında sahte belgelerle yakalandıktan sonra ülke sınırları içerisinde tutuklanmıştı.

Kwon’un Karadağ’da gerçekleştirdiği evrakta sahtecilik suçundan aldığı dört aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından iadesine ilişkin son kararın Karadağ Adalet Bakanı tarafından verileceği açıklandı.

Karadağ’da gerçekleşen tutuklamanın ardından Kwon, ABD’deki mevcut hukuki suçlamalara ek olarak ve geçen yıl ortaya çıkan terraUSD faciası ilgili olarak Güney Kore’de devam eden bir soruşturmanın yanı sıra ABD federal savcıları tarafından birden fazla dolandırıcılık suçlamasıyla da yüzleşmeye devam ediyor.

Elde edilen bilgilere göre, bu ayın başlarında Karadağ Yüksek Mahkemesi Kwon ve ortağı Han Chang-Joon’un belgede sahtecilik suçuna bağlı olarak aldıkları dört aylık hapis cezasını onadı ve Kwon’un Karadağ’da cezasını tamamladıktan sonra Güney Kore ya da ABD’ye iade edilme ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyarak temyiz başvurusunu reddetti ve cezayı uygun buldu.

Do Kwon Tek Suçlanan Kişi Değil

Terra Luna olaylarında adı geçen bir diğer isim olan Daniel Shib’in üzerinde de kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Shin’in de olayların içerisinde bulunduğuna dair görüşler bulunuyordu.

Nisan ayında, Terraform Labs’ın kurucu ortağı Daniel Shin suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Güney Kore’de sermaye piyasası kanunlarını ihlal etmekle suçlanmış ve savcılar 185 milyon dolarlık mal varlığını dondurmuştu. Shin ise şirketin çöküşüne karıştığını reddederek iki yıl önce ayrıldığını söyledi.