Teknik Analiz

Mina Coin Ralliye Başlıyor Hedef Kaç Dolar? Mina Coin Neden Yükseliyor?

Özet

  • Mina Coin açık faizi yüzde 50'nin üzerinde arttı.
  • Spot hacim yüzde 165 arttı ve 174 milyon dolara ulaştı.
  • Artan taleple birlikte fiyat 1 doları aşabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarındaki son büyük yükseliş dalgasında MİNA Coin yüzde 100’ün üzerinde artış yaşamıştı. O günün sabahında yatırımcılar Upbit müjdesinin de etkisiyle devasa kazanç gördü. Şimdi popüler altcoin tekrar 0,7 doların üzerinde yeni zirveler hedefliyor. Peki güncel görünüm neye işaret ediyor? Mina Coin kaç dolar olacak?

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Mina Coin Neden Yükseliyor?Mina Coin Yorumları

Mina Coin Neden Yükseliyor?

Yazı hazırlandığı sırada Binance borsasında en fazla yükselen altcoinler arasında MİNA Coin var. Fiyat yüzde 13 artışla 0,74 dolarda bulunuyor. İşlem hacmi kümülatif olarak 100 milyon doları aştı ve bu kesinlikle etkileyici. Büyük ralli başlamadan önce günlükte birkaç milyon dolara kadar düşen hacim şimdi 100 milyonun üzerinde. Piyasa değeri 739 milyon dolarken hacim %165 artışla 174 milyon dolara ulaştı.

23 Ekim haftasında spot piyasalarda 0,94 doları aşan fiyat vadeli işlemlerde bu seviyeyi görmemişti. Muhtemelen buradaki boşluğun kapanacağı bir hareket başladı. Devam eden yükseliş epoc tamamlandıktan sonra başladı. Her epoc döneminin başında yatırımcılar ellerindeki MİNA Coin’leri stake için cüzdana gönderir ve 48 saat sonra borsalara geri çeker.

Böylece hem stake geliri alırlar hem de trade yapabilirler. Epoc başlangıcıyla artan fiyat bize bazı stakerların yükseliş beklediği için tokenlerini vadelide long için kullanıyor olabileceğini gösteriyor.

Peki bu sadece bir kuruntudan mı ibaret? Hayır teyidi çok kolay Coinglass verilerini kontrol ettiğimizde vadeli işlemlerde açık pozisyonların yüzde 52 oranında arttığını görüyoruz. Fiyat arttıkça açık pozisyonlar artıyor ve bu da yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Mina Coin Yorumları

Spot hacim artıyor, açık faiz ve fiyat da yükseliyor. Bu da Mina Coin’in ralliye başladığını gösteriyor. Eğer BTC fiyatında büyük bir sarsıntı görmezse ilerleyen saatlerde vadeli talebin de artışını sürdüreceği varsayımına başlı olarak yeni zirveler görebiliriz. 0,95 dolar ve üzerindeki hedefler için 0,76 dolar üzerinde dört saatlik kapanışlar son derece önemli olacak.

Eğer boğalar bunu başarabilirse ralliden yararlanmak isteyenlerin aşırı talebiyle fiyat çok kısa sürede (belki birkaç gün) 1,09 ve 1,26 dolara ulaşabilir. Daha zayıf yükseliş performansındaysa birkaç gün içinde 0,96 doların yeniden test edilmesi beklenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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