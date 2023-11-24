Sıcak Gelişme! OKX Haberi Geldi! Bu 2 Yapay Zeka Coin’i Uçtu

Fetch AI (FET) ve SingularityNET (AGIX), yapay zeka (AI) sektöründe dikkatleri üzerlerine çekerek bugünkü piyasa seansının yıldızları olarak öne çıktı. Bu olağanüstü dalgalanmanın arkasındaki katalizör, şu anda dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası olan OKX’in son listeleme duyurusuna bağlanabilir.

OKX Altcoin’ler AGIX ve FET Yükselişini Besledi

OKX’in listeleme duyurusu, platformda altcoin’ler FET ve AGIX için anlık spot ticaretin önünü açtı ve USDT‘ye karşı ticaret çiftleri oluşturdu. AGIX günlük bazda yüzde 8 gibi etkileyici bir oranda artış gösterirken, FET yüzde 10’u aşan kayda değer bir kazançla öne çıktı.

OKX kullanıcıları, yapay zeka odaklı bu token’ların yükseliş momentumundan hemen fayda sağladılar. Ayrıca gelişme kripto para piyasasının yapay zeka bölümünde önemli bir gelişmeye işaret etmiş duruyor.

FET ve AGIX’in Yapay Zeka Odaklı Kripto Sıralamasındaki Konumları Güçlendi

Yapay zeka coin’leri içerisinde önemli bir konumda bulunan FET ve AGIX şu anda CoinMarketCap’in yapay zeka ve büyük veri odaklı kripto para birimi sıralamasında beşinci ve altıncı sırada yer alıyor. FET şu anda 458 milyon 472 bin 286 dolarlık piyasa değerine sahip.

Diğer taraftan AGIX ise 384 milyon 233 bin 655 dolarlık piyasa değeriyle öncü konumda. Her iki kripto para birimi de yapay zeka odaklı kripto para piyasasında kilit oyuncular olarak konumlarını sağlamlaştırıyor.

Yapay Zeka Kripto Sektörü 9,79 Milyar Dolarlık Değere Ulaştı

FET ve AGIX’in tanık olduğu artış, şu anda 9 milyar 790 milyon dolarlık değere sahip olan yapay zeka odaklı kripto para sektörünün gelecekteki durumu için umut veriyor. Bu artış, ChatGPT ve benzeri yapay zeka odaklı platformlar gibi hizmetlerin artan popülaritesine bağlı olarak, yıl boyunca yapay zeka teknolojilerinin yaygın bir şekilde benimsenmesine bağlanabilir.

Yapay zeka teknolojilerine olan ilgi, YZ ön ekini taşıyan varlıklar için artan piyasa coşkusuna dönüştü. YZ ile ilgili teknolojilerin ve varlıkların değerlemesindeki bu kayda değer yükseliş, YZ hizmetlerinin artan tanınırlığının ve kullanımının doğrudan bir sonucu.

FET ve AGIX’in yükseliş dalgasının yapay zeka odaklı kripto para birimleri için bir anlamının olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre yapay zeka ortamını çevreleyen anlatıyı yeniden şekillendirme potansiyeli söz konusu.