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ABD Bugün Kripto Paraları Tartıştı! Artık Harekete Geçiyorlar!

ABD'nin gündeminde kripto paralar var ve bu sefer ciddi regülasyonlar kapıda olabilir.
20:42
15 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları LUNA iflasından daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Endüstrinin en büyük oyuncularından biri iflas etti. Üstelik bu iflas sonunu bilen Lehman benzeri şirketlerin verdiği mortgage kredilerine benzer bir süreçti. CZ ve diğerleri de süreci bundan dolayı 2008 çöküşüne benzetiyor. Riskli krediler geçtiğimiz yıl kripto paralarda boğayı getirirken bu yıl çöküşü yaşatıyor. Acı bir tezat…

Kripto Paralar Tartışılıyor

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, FTX iflasının ardından kripto paraların alarm verdiğini söyledi.

“Bu yıl kripto para piyasalarının değeri 2 trilyon dolar düştü. Tam 2.000 milyar dolar. Tarihimizdeki geçmiş finansal krizlerle paralellikler rahatsız edici. Bunların spekülasyon ve dolandırıcılık, yaptırımlardan kaçınma, düpedüz hırsızlık için kullanıldığını gördük. Benim tarafımdaki birçok kişi bu konuda uyarı bayraklarını kaldırdı. İhtiyacımız olan son şey riskli yeni finansal ürünlerin finansal sistemimizi çökertmesidir. Kripto para birimleri konusundaki şüpheciliğiniz için paneldeki sizlere teşekkür ederim.”

Brown geçmişte de sektörü eleştirmişti ancak bugünkü açıklamalarını FTX’in son çöküşü bağlamında yaptı. Brown’ın Cumhuriyetçi mevkidaşı Senatör Pat Toomey buna karşı çıktı.

“İma edilen, finansal sistemimizi çökertme kabiliyetine sahip olabilecekleriydi, bu temelde FTX’de tutulan varlıkların türüyle ilgili değil, bireylerin bu varlıklarla ne yaptıklarıyla ilgili”.

FDIC ve Kripto Paralar

ABD bankacılık sisteminin destekçisi, Senato önündeki bir dizi soruya güvencelerinin kriptoyu kapsamadığı yanıtını verdi. Senato Bankacılık Komitesi’nin kıdemli üyelerinden Bob Menendez, Federal Deposit Insurance Corp. Başkanı Martin Gruenberg’e, ABD’de hırsızlık veya kurumsal başarısızlık durumunda banka ve kredi birliği mevduatlarını destekleyen FDIC sigortasının kripto firmalarını veya dijital varlıkları da kapsayıp kapsamadığını sordu.

“Aslında şu anda FDIC sigortası herhangi bir tür kripto para birimini kapsamıyor, bu doğru mu?”

Gruenberg bu soruya “doğru” cevabını verdi. Menendez, FTX’in çöküşünün “Kongre’nin kripto borsalarına ve borç verme platformlarına ciddi bir göz atması için yenilenmiş bir çağrı” olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fed üyesi Barry ise kripto paraların düzenlenmesi konusunda ilgili kurumlarla birlikte hareket ettiklerini açıkladı.

New York Fed’in inovasyon merkezinin bir parçası olan dijital dolar pilot uygulamasının ortakları arasında BNY Mellon, Citigroup, HSB Holdings, Mastercard, PNC Bank, TD Bank, Truist, U.S. Bank ve Wells Fargo & Co. bulunuyor ve çalışmalarına devam ediyorlar. Pilot uygulaması bugün resmen başladı.

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