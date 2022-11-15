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Son Dakika: Kritik Bitcoin ETF Başvurusunda Yeni Gelişme! SEC Açıkladı!

Bitcoin için kritik bir süreç olan ETF başvurusunda yeni gelişmeler yaşandı. SEC konu ile ilgili açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.
21:31
15 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Salı günü, hisse senedi toplayıcısı Cathie Wood’s Ark Invest ve kripto yatırım firması 21Shares US’in spot Bitcoin borsa yatırım fonunun Cboe Global Markets’ta (CBOE.Z) listelenmesine ve işlem görmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararı 27 Ocak’a kadar erteledi.

ARK 21Shares Bitcoin ETF’sine ilişkin ertelenen karar, bu yıl piyasa düzenleyicisi SEC tarafından Grayscale, Fidelity ve NYDIG’den gelen teklifler de dahil olmak üzere Bitcoin’i takip eden ETF’lere ilişkin bir dizi reddin ardından geldi.

ETF’lerle Kripto Benimsenmesi

Bitcoin (BTC) ve kripto para birimleri borsaları gün geçtikçe yaygınlaşmaya ve yatırımcı toplamaya devam ediyor. Yaşanan son süreç problemleri beraberinde getirse de kripto paranın yaygınlaşması gün geçtikçe daha ciddi bir hal alıyor.

Piyasadaki bilinirlik ve hareketlilik arttıkça kripto borsaları ve yatırım kuruluşları danışmanlık hizmetlerini yürütmek konusunda, aynı zamanda da ETF’lerle bu piyasanın içinde bulunmak konusunda SEC’e farklı dönemlerde başvurularda bulunuyor ancak SEC bunların bir kısmını geri çevirmeye veya ertelemeye devam ediyor.

Bitcoin ve altcoinler gün geçtikçe daha çok benimseniyorlar. Kripto paraların ana akım haline gelmesi için her gün daha net adımlar atılıyor. Bu durum hem hükümetler tarafından düzenlemeler yapılması hem de geleneksel finans kuruluşlarının kripto sektörünu benimsemesinin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Cathie Wood’s Ark Invest ve kripto yatırım firması 21Shares US’in başvurularına erteleme kararı çıkmasına rağmen diğer birçok borsa ve yatırım şirketinin yeni başvurularla SEC’e karşı hamle yapabileceği ve bu sektörde rol almak isteyeceği düşünülebilir.

BTC’de Son Durum

Geçtiğimiz günlerde 15.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yazım saatinde günlük %1,35 değer kazanarak 16.750 dolardan işlem gördü. Ancak, BTC fiyatı haftalık grafiklerde hala %15 düşüş yaşamış şekilde işlem görüyordu.

Geçtiğimiz saatlerde yaşanan Rusya-Polonya krizinin BTC fiyatını hangi noktaya götürebileceği ise şu anda tüm kripto yatırımcılarının takibindeymiş gibi görünüyor. Olası yeni bir savaş krizi fiyatı yeniden gerilemeye sürükleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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