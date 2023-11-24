Kötü Haberler Peş Peşe Geldi! Bu 4 Altcoin Yatırımcıları Dolandırıldı

Bitcoin ve altcoin dünyasının en can sıkıcı yanlarından birini rug pull faciaları oluşturuyor. Fonlar bir anda çekilerek fiyat sıfıra yakın bir seviyeye iniyor. Paralarını merkeziyetsiz borsalar üzerinde bulunan altcoin’lere yatıran kripto para yatırımcılarının varlıkları bir anda sıfırlanıyor. Bugün dört altcoin’de böyle bir gelişme oldu.

4 Altcoin’de Rug Pull Faciası

Bütün bu olumsuz gelişmeleri X’ten özellikle rug pull eylemlerini takip edip konuyu kripto para dünyasıyla paylaşan PeckShieldAlert bildirdi. PeckShieldAlert’ın belirttiği ilk rug pull faciası altcoin IPMB’de yaşandı. Fiyat yüzde 100 düştü.

Olayın ayrıntısına bakıldığında 0x9920…8F50 adresinin 100,100,100,100,100,100,100.1001 IPMB’yi yaklaşık olarak 232 bin dolar değerinde 981,78 WBNB ile değiştirdiğini görüyoruz. Havuzun içi boşaltılınca token’ın değeri de bir anda sıfırlanmış durumda.

İkinci olayın gerçekleştiği kripto para birimi ise JWL oldu. Buna göre JWL’de fiyat yüzde 100 düştü ve sıfırlandı. Konunun detayına bakıldığında yine bir rug pull olayı görüyoruz. 0x3d6b…D6522 adresi yaklaşık olarak 64 bin 300 dolar değerindeki 31 adet WETH’yi 1 trilyon JWL ile takas etti.

Rug Pull Olayları Devam Etti

PeckShieldAlert üçüncü rug pull olayının kripto para birimi WEB’de gerçekleştiğini bildirdi. WEB’in fiyatında da yaşanan yüzde 100’lük düşüş artık token’ı ellerinde tutan yatırımcıların dolandırıldığını gösteriyor.

Olayda 0xc997…8f25 adresi 100,100,100,100,100,100,100.1001 WEB’i yaklaşık olarak 218 bin dolara karşılık gelen 921,36 BNB karşılığında takas etti. Böylece dolandırıcının eline binlerce dolar geçerken altcoin’e para yatıranların cepleri boşaltılmış oldu.

Son rug pull olayı ise CRE’de yaşandı. Diğer altcoin örneklerinde olduğu gibi CRE’nin fiyatı da yüzde 100 düştü. Bol rakamlı token WBNB ile değiştirildi. PeckShieldAlert konunun detaylarına yer verirken 0xF0F2…C606 adresinin 100,100,100,100,100,100,100.1001 CRE’yi 233 bin 700 dolara karşılık gelen 988,63 WBNB ile takas ettiğini bildirdi.

Kripto para dünyasında yer alan yatırımcıların bu tür olaylara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Her alanda olduğu gibi kripto para alanında da kötü aktörlerin olabileceği unutulmamalı. Ayrıca bir kripto para birimine para yatırılırken kişisel araştırmanızı da iyi yapmanız gerekiyor. Projenin alt yapısı, ekipleri ve dünyada hangi boşluğu doldurduğu şeklindeki konulara özellikle dikkat edilmeli. Aksi takdirde yaşanan olumsuz durumların geri dönüşü söz konusu olmayabiliyor.