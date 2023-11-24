XRP Coin 2018’den Beri Bugünü Bekliyor, Tarihi Fraktal Uyarıyor

SEC ile girdiği mücadelede ilk yarısı kazanan Ripple cephesi için henüz maç bitmiş değil. Süreç halen devam ediyor. Mahkemenin tamamlanması ve yatırımcıların rahat nefes alması için önümüzdeki yıl içinde toplu temiz sürecinden de XRP Coin’in zaferle çıkması gerek.

XRP Coin Fiyatı

Ripple cephesi 3-0 önde olsa da ikinci yarıda SEC kalesindeki golleri çıkarabilir. Bunun olmaması için mahkemenin Temmuz ayındaki özet kararı toplu temyizlerde bozmaması gerekiyor. Torres için toplu temyizlerde aksi kararlar düşük bir istatistik olsa da ihtimal sıfır değil. Bu da yatırımcıların daha sınırlı bir risk iştahına sahip olmasını sağlıyor.

XRP Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,6188 dolarda bulunuyor. 23 Kasım’daki 0,67 dolarlık yerel dibin ardından yüzde 20’ye yakın kayıp yaşandı. Ocak 2018’den bu yana alçalan bir trend çizgisi direncinin altında kalan boğalar aşırı talep ve düşük alternatif dönemini mumla arar oldu.

Elbette yıllar için XRP Coin arzının katlanarak artması da piyasa değeri katlanırken fiyatı daha düşük zirveler yapmasını sağladı.

XRP Coin Düşebilir

2023 yılında uzun vadeli trend direnç çizgisi aşılamadığı için tarihsel olarak yeni diplerin kapıda olduğu söylenebilir. Tarihsel kalıplar gelecekten haber vermese de tekrar etme eğiliminde olduğundan yatırımcıları endişelendirebiliyor. Aşağı yönlü hedef 50 ve 200 haftalık EMA’ya yakın olan 0,5 dolarda bulunuyor.

Eğer bu fraktal tekrar ederse XRP‘nin fiyatı 2024’ten önce %20 kayıp yaşayabilir. Santiment verilerine göre büyük yatırımcılar ellerindeki varlıkları borsalara taşımaya başladı ve bu yaklaşan satış dalgasına hazırlık olabilir.

Buna ek olarak CoinShares verileri XRP Coin ETP’lerinden kurumsal çıkışın devam ettiğini gösteriyor. Ağustos ayından bu yana 2,6 milyon dolarlık çıkış görüldü. Kurumsal ve akredite yatırımcıların alaka gösterdikleri bu kripto fonlarındaki hareketlilikler oldukça önemli.

Örneğin Solana için istikrarlı girişlerin devam ettiği dönemde GSOL Tröstü devasa primle işlem görür hale geldi ve fiyatın 20 dolardan 65 doların üzerine çıktığını gördük. XRP için tam tersi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.