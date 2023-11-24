Ayı Sezonunun Yıldız Altcoini 1 Dolar Olacak Mı?

Bitcoin fiyatı 20.000 dolarlık zorlu alanda mücadele ederken popüler altcoin daha sınırlı kayıplar yaşıyordu. Özellikle geçtiğimiz yılın ilk yarısında rakiplerine göre çok daha iyi performans gösterdi ve ayı piyasasının ortasında cam simidi oldu. Peki güncel görünüm şimdi neye işaret ediyor? Fiyat 1 doları aşabilecek mi?

Polygon (MATIC) Yorum

Piyasa değerine göre en büyük Ethereum ölçeklendirme çözümlerinden olan MATIC Coin 2022 yılında göz alıcı performans gösterdi. Yaptığı ortaklıklar, duyurular, hedefleri derken alıcıları sürekli motive etmeyi başardı. Hatta bu durum birçok kripto paranın pazarlama alanında profesyonel destek almasına neden oldu.

Ancak 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren ZK ağını başlatmaya yakın rakiplerinin ondan hızlı davranmasıyla işler tersine döndü.

MATIC Coin fiyatı 5 Haziran tarihinde 0,5 dolar sınırına kadar indi. Eylül ayında da panik satışlarının etkisiyle yine bu bölgede oyalandığını gördük. 16 Ekim haftası itibariyle toparlanan fiyat geçtiğimiz hafta 0,96 dolar bölgesine kadar tırmanmış olsa da BTC direnci aşamadığı için yatırımcılar bunu kar alma fırsatı olarak gördü. Şimdiyse 0,77 dolarda bulunuyor.

MATIC Coin Fiyat Tahminleri

Şükran Günü tatili, Binance uzlaşmasının etkilerinin henüz piyasa tarafından net anlaşılmaması gibi nedenlerden altcoinler yatay hareket ediyor. MATIC Coin fiyatı 0,72 dolardaki destekten sıçradıktan sonra 200 günlük hareketli ortalamayı aştı.

Kanalın orta sınır destek/direncinin üzerine çıkan bir sonraki hareket, daha fazla alıcıyı devreye girmeye teşvik ediyor gibi görünüyor. Eğer kanalın direnç bölgesinde bir kırılma gelirse ralli ivme kazanabilir.

Popüler kripto analisti Poppe altcoinler için beklenen ralli döneminin yaklaştığını iddia ediyor. Son değerlendirmesinde risklerin azaldığını ve risk iştahının artabileceğini ima etti. Ancak henüz yatırımcılar Binance cephesindeki hukuki sorunun tam olarak çözüldüğüne ve piyasada iştahı artıracak bir gelişme yaşadığımıza tamamen ikna olmuş değil.

RSI okuması 0,8 dolar testinin yakında gelebileceğini gösteriyor. MATIC Coin boğaları eğer bunu başarabilirse fiyat 1 doları aşabilir. Elbette süreçte BTC performansı belirleyici olacak. Birçok kez 38.000 doların dibine gelse de fiyat buradan ret yedikçe desteğe indi. Son testin ardından fiyat 37.000 doları tutmaya devam ediyor. Eğer 36.000 dolar direncinin aşıldığı sürece benzer bir hareket görürsek bu herkesi rahatlatacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.