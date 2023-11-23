Chiliz (CHZ)

CHZ Nereye Kadar Yükselebilir? Chiliz Yorum ve Tahminleri

Özet

  • Chiliz bir sonraki boğa sezonunda sürprizler yapmaya aday bir kripto para birimi.
  • CHZ zirve seviyesinden yüzde 91,75 aşağıda yer alıyor.
  • 4 saatlik grafik fiyatın toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasının 2021 rallisinde Chiliz yorum ve tahminleri zirvedeydi. Tıpkı fiyatı gibi. Chiliz, sporseverlerin tuttukları takımlarla benzersiz deneyimler yaşamalarını sağlayan bir kripto para birimi. Şu an zirve seviyesinden uzak olsa da bir sonraki boğa sezonunun en güçlü adaylarından biri konumunda. 4 saatlik grafiğe ve fiyat tahminlerine bakıyoruz.

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4 Saatlik Grafikte Chiliz Yorum ve TahminleriChiliz Bir Rallide Nereye Kadar Yükselebilir?

4 Saatlik Grafikte Chiliz Yorum ve Tahminleri

4 saatlik grafikte Chiliz 21 Kasım’da Binance’in ABD Adalet bakanlığı ile bir anlaşmaya gittiği şeklinde haberlerin piyasaya düşmesinin ardından bir düşüş yaşadı. Onun öncesinde Chiliz’in Ekim ayından beri bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz.

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CHZ fiyatı 0,054 dolar seviyesinden başladığı hareketini 0,086 dolar seviyesine kadar getirdi. Sonrasında ise yeniden bir düşüş ve toparlanma ile fiyat 0,080 dolar seviyesini gördü. Düşüşe geçen fiyat özellikle Binance anlaşmasının etkisiyle 0,072 dolar seviyesine kadar geriledi. Fiyat sonrasında bir toparlanma sürecine girdi.

CHZ için takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,07261 / 0,06964 ve 0,06739 dolar seviyeleridir. Chiliz için 0,07297 dolar seviyesinin altında dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi durumunda CHZ için fiyatın yenide ivme kazanabileceğini ifade edebiliriz.

CHZ için için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyelerinin sırasıyla; 0,07444 / 0,07670 ve 0,08150 dolar seviyeleri olduğunu görüyoruz. Özellikle 0,07670 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bar kapanışının gerçekleşmesi durumun Chiliz fiyatının 0,08 dolar seviyelerine doğru hareketlenebileceğini söyleyebiliriz.

Chiliz Bir Rallide Nereye Kadar Yükselebilir?

CoinMarketCap verilerine göre CHZ fiyatı 2021 yılının Mart ayında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat o zaman 0,8915 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Fiyat şu anda 0,074 dolar seviyesinden işlem görüyor. Buna göre zirve seviyesinden yüzde 91,75 aşağıda yer alıyor.

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Chiliz coin muhtemel bir boğa sezonunun yaşanması durumunda eski zirve seviyelerini aşma potansiyeline sahip bir kripto para birimi. Çünkü hitap ettiği sektör spor sektörü. Sektörün dünyada milyarlarca kişiyi ilgilendirdiği düşünüldüğünde altcoin önemli artışlar gerçekleştirebilir. Kullanım alanı bulan kripto para birimi Chiliz için önde gelen spor kulüplerinin anlaşmaları bulunuyor.

Özellikle Fan Token’ları bünyesinden barındıran Chiliz coin için önümüzdeki boğa sezonunda 1 dolar ve üstü rakamların görülmemesi için hiçbir neden bulunmuyor. Bu yönüyle bakıldığında 10x ve üzeri bir artış potansiyeline sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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Chiliz Coin Güncel Yorumlar, CHZ Coin Grafik ve Fiyat Tahminleri

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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