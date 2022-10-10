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Huobi Global, geçen hafta kurucusu Leon Li’nin hisselerinin tamamının Hong Kong merkezli About Capital Management’a satıldığını duyurdu. Bununla birlikte, kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve Tron’un kurucusu Justin Sun’ın kripto para borsasının çoğunluk hissesini satın almak için yarış halinde oldukları biliniyordu. Ağustos ayında, iki ismin Seyşeller merkezli kripto para borsasında yüzde 60’lık hisse alımını yapmak için öne planda oldukları iddia edilmişti. Nitekim geçen hafta kripto para borsasının çoğunluk hissesinin el değiştirdiği duyuruldu ancak bu satın alımın ardında çok daha fazlasının olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Huobi’nin “Gölge Sahibi”

Kripto para borsası, bugün Blockchain ve geleneksel kuruluşlar genelinde endüstri liderlerinden oluşan küresel danışma kurulunu açıkladı. İlginç bir şekilde Huobi Global, sözde gölge sahibi Justin Sun‘ı borsanın ilk danışmanları listesine dahil etti.

Çinli kripto para gazetecisi Wu Blockchain, Sun’ın Huobi Global’in çoğunluk hissesinin gerçek alıcısı olduğunu iddia etti. Tron’un kurucusunun Huobi’yi satın alan fonun merkezinde yer aldığını iddiasını desteklemek için birden fazla kaynağa atıfta bulunan Wu Blockchain’e göre Sun, About Capital Management‘ın çekirdek yatırımcısı. Bloomberg, 12 Ağustos’ta Sun’ın kripto para borsasını satın almakla ilgilenen şirketler ve kişiler arasında olduğunu iddia etmişti. Ancak Sun cephesinden haberin doğru olmadığı, böyle bir satın alımın planlanmadığı açıklandı. Sun, konuya ilişkin attığı bir tweet’de “Şu anda Bloomberg’in haberiyle ilgili herhangi bir konuyla ilgilenmiyoruz” dedi.

Huobi Token (HT) Yükseliyor

Huobi Global, geçen hafta anlaşmanın tamamlanmasının ardından hissedar yapısında değişiklik olacağını açıkladı. Anlaşmanın kripto para borsasının temel operasyonları ve iş yönetimi ekipleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağı belirtildi. Borsanın çoğunluk hissesinin satıldığının açıklanmasıyla Huobi Token (HT) yönünü yukarı çevirdi.

Kripto para borsasının yerel varlığı olan Huobi Token (HT) büyük ilgi görmeye devam ediyor. Huobi Token‘ın değerinin büyük ölçüde borsaya ve itibarına bağlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda HT fiyatı, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 7,18 yükselişle 4,41 dolardan işlem görüyor. HT’nin fiyatı son 7 günde yüzde 10’a yakın yükselmiş durumda. Huobi Token, 675.4 milyon dolarlık piyasa değeri ile en büyük 61’nci kripto para konumunda.