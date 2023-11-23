Robinhood Solana’yı Yeniden Listeleyecek Mi? Gerçekleşirse Solana Coin Kaç TL?

Solana coin kaç TL olabilir sorusunu cevaplamadan önce SOL için bir konuya değinelim. Kripto para yatırımcıları hatırlayacaktır. Robinhood, düzenleyici kaygıları gerekçe göstererek Haziran sonunda Solana’yı kripto alım satım platformundan çıkarmıştı. Yeniden listeye alınması durumunda neler olacağı konuşuluyor.

Solana Coin Fiyatı İçin Yeni Bir Katalizör

Robinhood’un kripto ticaret platformunda Solana’nın yeniden listelenmesi gelecekteki kazançlar için bir katalizör olabilir. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca Solana coin önemli kazanımlar elde etti. Fiyat 30 gün içinde yüzde 88 gibi devasa oranda arttı. Yılın başından beri artış ise yüzde 437 oldu.

Gözleri kamaştıran bu üç haneli artış sonrası şimdi herkes Solana coin fiyatının daha fazla artıp artmayacağını konuşmaya başladı. Bu noktada Robinhood’da Solana’nın yeniden listelenmesi SOL fiyatını artırabilir. Burada iki neden karşımıza çıkıyor.

Düzenleyici Belirsizliğin Ortadan Kalkması

Her şeyden önce, Robinhood’un Solana coin’i yeniden listelemesi SOL coin etrefındaki düzenleyici belirsizliğin tamamını olmasa da bir kısmını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Haziran ayında Robinhood, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Solana’yı kayıtsız menkul kıymet olarak nitelendirmesi neticesinde altcoin’i platformundan delist etmişti.

Robinhood SEC ile bir çatışmaya girmek istemedi. Bu yüzden Solana’yı delist etti. Solana için yeniden bir listeleme durumunun şimdilik söz konusu olmadığını belirtelim. Ancak hiçbir zaman olmayacak şeklinde bir yaklaşımın da doğru olmadığı aşikar.

Bireysel Yatırımcının Dönüşü

Robinhood eğer yeniden listeleme yaparsa bireysel yatırımcı sayısında bir artış olacak. Örneğin şu anda Robinhood’da Solana fiyatı görülüyor. Ancak alım satım yapamıyorsunuz.

Robinhood’un 10 milyondan fazla kullanıcısı olduğu dikkate alındığında yeniden bir listeleme Solana için ralli olasılığını güçlendirecek.

Robinhood Solana’yı Yeniden Listeleyecek Mi?

Yeniden listeye alınmanın söz konusu olabileceğini düşünmek için kesinlikle nedenler var. Robinhood’un en son açıklanan üç aylık kazanç raporunun sunumunda CEO Vlad Tenev, SEC’in ek düzenleyici netlik sağlar sağlamaz Solana için yeniden listelemenin gelebileceğini belirtti. Solana’nın dönüşü için herhangi bir özel koşul sıralamadı. Ancak en azından olasılığı da göz ardı etmedi.

Robinhood’un Solana’yı yakında yeniden listelemeye karar vermesi için iyi bir neden var: Solana gibi “sıcak” bir kripto para biriminin eklenmesi Robinhood’un kripto alım satım platformunu canlandıracaktır.

Kasım ayı başında şirketin açıkladığı rakamlar çok iyi değildi. Kripto alım satım gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 55, aylık aktif kullanıcı sayısı ise %16 azalmıştı. Bütün bu gelişmeler Solana coin için yeniden listelemeyi beraberinde getirebilir.

Solana Coin Kaç TL?

Solana coin kaç TL sorusunu cevaplarken fiyatların anlık olarak değiştiğini hatırda tutmak gerekiyor. Solana coin bu yazının yazıldığı sırada bin 649 TL seviyesinden işlem görüyor.

Solana’nın TL bazında zirve seviyesi 2021 yılının Aralık ayında gerçekleşti. O zaman Solana 3 bin 361 TL seviyesine kadar yükselmişti.