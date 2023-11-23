Güncel Altcoin Analizi: AVAX, LUNA ve CEEK Coin Geleceği

Kripto paraların kümülatif değeri yeniden 1,4 trilyon dolar eşiğini aştı ve toplam hacim 50 milyar dolara yakın seyrediyor. Şükran Günü sebebiyle Pazartesi gününe kadar hacim zayıf kalabilir. Bu da eğer sürpriz bir satın alma çılgınlığı olmazsa piyasaların yatay seyredebileceğini gösteriyor. Peki AVAX, LUNA ve CEEK Coin için beklentiler ne yönde?

AVAX Coin Geleceği

JP Morgan haberi heyecan vericiydi ancak yatırımcıları piyasalarda çok büyük bir dalgalanma bekliyor. Bu yükselişten önceki son düşüş veya gerçek bir parabolik rallinin başlangıcı olabilir. Yatırımcıların önünde iki seçenek var. Ya risk alacaklar ya da kenarda bekleyip neler olduğunu izleyecekler. Hacimlerdeki zayıflıktan gördüğümüz şey özellikle altcoinlerde yatırımcıların riski azaltma eğiliminde olduğu.

Şimdilik AVAX fiyatı 20,8 dolardan alıcı buluyor ve içinde bulunduğumuz haftada yaşanan risk iştahındaki azalma 23,3 dolardan dönüşü beraberinde getirdi. Fiyat eğer bu bölgeyi geri alamazsa 19,7 ve 15,5 dolara kadar düşebilir.

LUNA Coin Yorum

Fiyat 0,55 dolardan döndü ve spekülatif kazan peşindeki LUNA Coin yatırımcıları 0,66 dolar üstü kapanışlarla yeni zirveler hedefliyor. Son yüksek tepeden sonra fiyatın V tipi toparlanma yaşaması veya yatırımcıların bu beklentiyi satın alması halinde 0,78 dolara doğru yeni bir atak görülebilir. LUNA Coin uzun vadede işe yaramaz bir token olarak kalmaya devam edecek ancak bugün birçok işe yaramaz token alıcı bulduğu için devam eden ilgi şaşırtıcı değil.

Düşüş senaryosunda 0,55 dolar altı kapanışlar 0,49 ve yeni ATL (tüm zamanların dibi) seviyelerine kapı aralayabilir.

CEEK Coin Analizi

21 Kasım’da fiyat paralel kanalın desteğini deldi geçti ve şimdi tekrar üzerinde kapanışlar yapmak için mücadele ediyor. Daha önce bu kanalda yükselişin engellenmeye devam edebileceğinden bahsetmiştik. Fiyat kanalın tepe çizgisini aşsa da üzerinde kapanışlar yapamadı. Bu da kısa vadeli yatırımcıların baskın kar satışlarını yansıtıyor.

Fiyat eğer 0,0445 dolar altı kapanışları sürdürürse 0,041 ve 0,035 dolara kadar satışlar devam edebilir. Metaverse alanındaki hype azaldı ve SAND Coin bile yeterince büyük talep çekemezken CEEK Coin tarzı gölgede kalan tokenlerin şansı daha az.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.