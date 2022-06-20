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İran Duyurdu: Kripto Para Madencilik Tesislerinin Tamamının Elektriği Kesilecek

Bloomberg'in haberine göre İran, ülkedeki elektrik talebindeki mevsimsel artış öncesinde lisanslı kripto para madencilik tesislerinin tamamının elektriğini kesecek.
15:30
20 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bloomberg’in haberine göre İran, artan enerji talebindeki yüksek artıştan dolayı bu ay içinde ülkedeki lisanslı kripto para madencilik tesislerinin tamamının elektriğini kesecek.

118 Madencilik Tesisinin Elektriği Kesilecek

İran devlet televizyonuna konuşan ülkenin enerji endüstrisi sözcüsü Mostafa Rajabi Mashhadi, İran’daki 118 yasal kripto para madencilik tesisinin tamamına verilen elektriğin 22 Haziran’dan itibaren elektrik talebindeki mevsimsel artış öncesinde kesileceğini söyledi. Mashhadi, ayrıca talebin 63 bin megavatı aşması nedeniyle artan elektrik kesintileri konusunda vatandaşları uyardı.

Geçen yıl da benzer elektrik talebindeki mevsimsel artıştan dolayı ülkedeki kripto para madencilik tesislerine yasak getirilmişti. Mayıs ayında başlayan yasak 22 Eylül’e kadar devam etmiş, kripto para madenciliği ülkede yeniden başlatılmıştı.

Kripto Para Madenciliği ve İran

Bilindiği gibi İran’ın kripto para madenciliği ile olan ilişkisi oldukça gergin. 2020 yılında, kripto para madenciliğinin ülkede yasallaşmasının ardından binden fazla kripto para madencilik tesisine lisans verildi. Ülkenin bu yaklaşımı ile ucuz olan elektrikten yararlanmayı uman birçok madencilik tesisi lisans alarak ülkedeki faaliyetlerini hızlandırdı. Araştırmalara göre İran, uygulanan ambargoların ekonomik etkisini azaltmak için kripto para madenciliğine sarılmış durumda.

Bununla birlikte, ülke, geçen yılın Haziran ayında 7 bin kripto para madenciliği cihazını ele geçirerek birçok yasadışı madencilik operasyonu gerçekleştirdi. Ayrıca, lisanssız kripto para madencilik tesislerini kapatmak, onları ulusal elektrik şebekesinden koparmak ve lisanssız madenciliği önüne geçmek için çeşitli hamleler yaptı.

Bu tür politikaların İran’daki kripto para madencilik endüstrisi üzerinde oldukça olumsuz bir etkisi oldu. Blockchain analitik şirketi Elliptic, geçen yılın Mayıs ayında tüm Bitcoin madenciliğinin yüzde 4,5’inin ülkede gerçekleştiği tahmininde bulunmuştu. Cambridge Alternatif Finans Merkezi’ne (CCAF) göre bu oran Ocak ayı itibariyle yüzde 0,12’ye düştü.

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