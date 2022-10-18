Popüler altcoin Ripple (XRP) ile SEC arasında uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde son durum ne? Token fiyatı etkilenecek mi?

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Ripple (XRP), piyasa değerine göre en büyük altıncı kripto para birimi olmasına rağmen holder’larına ve yatırımcılarına sunacak önemli bir kazanıma sahip değil. Ripple ve SEC davası ne durumda?

SEC Davasında Son Durum

XRP’nin, SEC ile verdiği yasal mücadele devam ederken token’ın fiyatı, 2018 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3.40 dolardan yaklaşık %85.75 oranında düştü. Bununla birlikte Ripple’ın ABD’deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile neredeyse iki yıldır süren mücadelesi henüz bir neticeye ulaşmadı.

Ripple’ın kaderinin büyük ölçüde SEC ile olan yasal mücadelenin sonucuna ciddi anlamda bağlı olduğu belirtiliyor. Tarihi veriler ele alındığında XRP fiyatı, davayla ilgili gelişmelere paralel olarak hareket etmişti. SEC’in XRP’yi menkul kıymet olarak etiketleyip etiketlemeyeceği, ileriye dönük XRP fiyat hareketini etkileyecek önemli bir soru. XRP bir menkul kıymet olarak kabul edilirse, kripto para birimi kaybolabilir ve daha da fazla zemin kaybedebilir.

Tarihsel olarak, menkul kıymet olarak kabul edilen kripto para birimlerinin fiyat hareketleri, token’ın lehine hareket etmemişti. Şimdilik Ripple vs SEC davasıyla ilgili mevcut güncellemeler, XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılma şansının çok az olduğunu öne sürse de, eğer durum gerçekleşirse XRP satın almak Ripple’da bir hisse satın almakla aynı anlama gelecek.

Ripple Fiyat Hareketi

SEC, ABD düzenleyicisine karşı çok sayıda Mahkeme kararına rağmen Hinman’ın konuşmasıyla ilgili belgeleri teslim etmeyi reddettikten sonra, kararın Ripple’ın tarafına daha fazla yöneldiği öngörüldü. Bir hafta öncesinde Yargıç Torres, SEC bu harekete karşı çıkmasına rağmen, Ripple’a iki amicus brifingi sunma izni verdi.

Ayrıca 15 Ekim tarihinde paylaştığı bir tweet’te Brad Garlinghouse, düzenleyicilerin şirketler veya bireyler için XRP’a karşı açılan davanın zarar vereceğine dair hiçbir endişe göstermediğini söyleyerek SEC’e seslendi. Görünüşe göre XRP’nin kaderi davaya bağlı ve dava Ripple lehine dönerse, XRP’nin fiyatı uzmanlar tarafından en azından 2018 ATH’si olan 3,40 doları geçmesi bekleniyor.