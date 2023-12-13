Şimdi Oldu! Balina Binance Listeli Bu Altcoin’e Tam 2.41 Milyon Dolar Yatırdı!

Zincir içi veri platformu Spot On Chain, anonim bir kripto para balinasının yaklaşık 30 dakika önce Binance‘den iflas eden kripto para borsası FTX’in altcoin’i FTX Token (FTT) çektiğini bildirdi. Bu çekim işlemi söz konusu kripto para balinasının Binance’den 2.41 milyon dolar değerinde 500 bin adet FTT satın aldığı anlamına geliyor.

Altcoin İçin Fiyat Manipülasyonu Uyarısı

Spot On Chain, kısa süre önce önemli bir zincir içi veri tespit ettiğini açıkladı. Veri platformu 0xfa2… ile başlayan balina seviyesi bir cüzdan adresinin yaklaşık 30 dakika önce kripto para borsası Binance‘den 2.41 milyon dolar değerinde 500 bin adet FTT çektiğini belirtti.

Veri platformu, FTX ve kripto para borsasının yan kuruluşu Alameda Research’ün toplam FTT arzının yaklaşık yüzde 76’sini elinde tuttuğuna dikkat çekerek, gerçek dolaşımdaki arzın oldukça düşük olduğunun altını çizdi. Spot On Chain, bu durumun altcoin’in fiyatının balinalar tarafından kolayca manipüle edilebilmesinin önünü açtığını ekledi.

FTT’nin Fiyatındaki Artışla Varlıkların Değeri 1.3 Milyar Dolara Çıktı

FTX’in yeniden açılacağı spekülasyonları üzerine FTT bir süredir yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Yılın ilk gününden bu yana altcoin’in fiyatı 10 kata yakın arttı. Spot On Chain, bu yılın Kasım ayında yaşanan ralliden sonra FTX’in iflas sürecini yönetmek üzere göreve getirilen yeni yönetiminin elindeki FTT’lerin değerinin büyük oranda arttığını bildirmişti.

Spot On Chain’in tespitlerine göre FTX ve Alameda Research’e ait cüzdan adreslerinde yaklaşık 267 milyon adet FTT bulunuyor. Bu da güncel fiyatlarla söz konusu cüzdan adreslerindeki varlıkların değerinin 1.3 milyar dolar olduğu anlamına eliyor. Bu yılın Kasım ayında cüzdan adreslerindeki FTT varlıklarının değeri 334 milyon dolardan 726 milyon dolara yükselmişti.

CoinMarketCap’in sağladığı veriler FTT’nin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,35 yükselişe 4,92 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Güncel verilerle altcoin‘in fiyatı son 7 günde yüzde 10,28, son 30 günde ise yüzde 37,96 artmış durumda.

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