BITCOIN (BTC)

Analistten BTC’de Derin Düşüş Beklentisi: Uyarı Peş Peşe Geldi!

Özet

  • Altcoin Sherpa, Bitcoin'in son geri çekilmesinin daha derin bir düzeltmenin habercisi olabileceği uyarısında bulundu.
  • Analist, lider kripto paranın henüz geri çekilmenin sona ermediğini ve daha düşük fiyatlar görülebileceğini belirtirken, genel piyasa eğiliminin hala yükselişte olduğunu ifade etti.
  • Altcoin Sherpa ayrıca, Bitcoin'in yerel bir dip oluşturduktan sonra konsolide olması ve ardından Ocak ayında yükselişe geçmesinin muhtemel olduğunu düşündüğünü söyledi.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) son geri çekilmesinin daha derin bir düzeltmenin habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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“BTC’de Düşüş Derinleşebilir!”Bitcoin’de Konsolidasyon Süreci

“BTC’de Düşüş Derinleşebilir!”

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen kripto para analisti sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in ani geri çekilmesinin ardından başka bir düşüşe tanık olabileceğini ileri sürdü. Pazar gecesi Bitcoin, Binance ve Coinbase dahil bazı kripto para borsalarında yaklaşık 40.300 dolara düşerek 409,8 milyon dolarlık devasa bir tasfiye olayını tetiklemişti.

Altcoin Sherpa lider kripto para biriminde yaşanan geri çekilmenin henüz bitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, Bitcoin’in daha yüksek zaman diliminde hala yükseliş eğiliminde olduğunu ileri sürdü. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu yeniden test olabilir ve fiyat kesinlikle başka bir düşüşe neden olabilir. Bazı tekliflerin düşündüğünüzden daha düşük olması en iyisidir. Piyasa hala oldukça yükselişte, henüz bir çöküş beklemiyoruz… Fiyat muhtemelen çok düşük zaman dilimlerinde biraz daha düşecek, yakında daha fazla bilgi gelecek. Uzaklaştırın, büyük resim bu, tüm harekete göre çok küçük.

Bitcoin’de Konsolidasyon Süreci

Altcoin Sherpa ayrıca Bitcoin’in yükseliş trendine devam etmeden önce yerel bir dip oluşturduktan sonra konsolide olmasının muhtemel olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eğer bu olursa, o zaman hâlâ ölmemişizdir, ancak yalnızca bir ay kadar sakin kalırız. Böyle bir şey bekleniyordu. Genellikle güçlü bir hamle olur, bir aylık soğuma, bir sonraki adım. Bence boşaltırsak konsolidasyon yaparız, sonra Ocak ayında yükselişe geçeriz. Güvende kalın.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, son 24 saatte %4’ün üzerinde düşüşle 41.706 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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