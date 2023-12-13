Analistten BTC’de Derin Düşüş Beklentisi: Uyarı Peş Peşe Geldi!

Kripto para piyasalarında yakından takip edilen analist Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in (BTC) son geri çekilmesinin daha derin bir düzeltmenin habercisi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

“BTC’de Düşüş Derinleşebilir!”

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen kripto para analisti sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in ani geri çekilmesinin ardından başka bir düşüşe tanık olabileceğini ileri sürdü. Pazar gecesi Bitcoin, Binance ve Coinbase dahil bazı kripto para borsalarında yaklaşık 40.300 dolara düşerek 409,8 milyon dolarlık devasa bir tasfiye olayını tetiklemişti.

Altcoin Sherpa lider kripto para biriminde yaşanan geri çekilmenin henüz bitmediğini düşündüğünü vurgulayarak, Bitcoin’in daha yüksek zaman diliminde hala yükseliş eğiliminde olduğunu ileri sürdü. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu yeniden test olabilir ve fiyat kesinlikle başka bir düşüşe neden olabilir. Bazı tekliflerin düşündüğünüzden daha düşük olması en iyisidir. Piyasa hala oldukça yükselişte, henüz bir çöküş beklemiyoruz… Fiyat muhtemelen çok düşük zaman dilimlerinde biraz daha düşecek, yakında daha fazla bilgi gelecek. Uzaklaştırın, büyük resim bu, tüm harekete göre çok küçük.

Bitcoin’de Konsolidasyon Süreci

Altcoin Sherpa ayrıca Bitcoin’in yükseliş trendine devam etmeden önce yerel bir dip oluşturduktan sonra konsolide olmasının muhtemel olduğunu belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Eğer bu olursa, o zaman hâlâ ölmemişizdir, ancak yalnızca bir ay kadar sakin kalırız. Böyle bir şey bekleniyordu. Genellikle güçlü bir hamle olur, bir aylık soğuma, bir sonraki adım. Bence boşaltırsak konsolidasyon yaparız, sonra Ocak ayında yükselişe geçeriz. Güvende kalın.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, son 24 saatte %4’ün üzerinde düşüşle 41.706 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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