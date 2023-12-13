Hepsi 1 Doların Altında! İşte Bitcoin’in Uçurabileceği 3 Altcoin!

Yılbaşı yaklaşırken kripto para piyasasındaki heyecan, sektörün lider varlığı Bitcoin‘in (BTC) 42 bin dolar eşiğinin altına düşmesinin ardından biraz azalmış olsa da devam ediyor. BTC’de durum bu şekilde olsa da altcoin’lerdeki iyimserlik korunuyor. Bu iyimserliğin korunması şartıyla sizin için 2024’de büyük çıkış yapabilme potansiyeline sahip ve 1 doların altında fiyatlanan altcoin‘leri derledik.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE), Nisan ayından bu yana ilk kez ulaştığı 0,10 dolar eşiğinin altına düşmesine rağmen yatırımcılar beklentisi yüksek. Tecrübeli kripto para analist The Coach’a göre DOGE’un fiyatındaki son düşüş yükselişten önce normal bir haftalık geri çekilmeden başka bir şey değil ve yukarı yönlü ivme gösteren altcoin’ler arasında yer almaya devam ediyor.

Veriler DOGE‘un yılın başından bu yana yüzde 31,12 oranında, birçok altcoin’in çok altında bir yükseliş yaptığını gösteriyor. Yazım sırasında 0,09218 dolardan işlem gören en büyük memecoin’in fiyatı son 7 günde yüzde 2 civarında düşerken, son 30 günde ise yüzde 17 oranında arttı.

Cardano (ADA)

Cardano‘nun ADA’sının fiyatı yılın ilk gününden bu yana yüzde 140’a varan oranda arttı ve başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. ADA’nın fiyatındaki bu artışın yanı sıra piyasa değerine göre şu anda yedinci en büyük altcoin’in merkeziyetsiz finans (DeFi) tarafında Kilitlenen Varlıkların Toplam Değeri (TVL) 395 milyon dolarlık eşiğini geçerek daha fazla başarıya işaret ediyor.

Şu anda ADA, alınan son bilgilere göre bir doların altında, 0,5636 dolardan fiyatlanıyor. Veriler popüler altcoin’in fiyatının son bir ayda yüzde 45, son yedi günde ise yüzde 35 arttığını gösteriyor.

Loopring (LRC)

Piyasa gözlemcileri ve analistler teknolojisini Ethereum (ETH) ağının ikinci katmanında (Layer 2) kullanan bir ölçeklendirme çözümü olan Loopring‘de (LRC) yüzde 500’lük diğer bir deyişle 10 kat bir artış bekliyor. Bu beklentiye LRC henüz beklenen yukarı yönlü ivmeyle karşılık verebilmiş değil.

Güncel verilerle LRC, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 5’e yakın artışla 0,2551 dolardan işlem görüyor. Veriler altcoin’in fiyatının son 7 günde yüzde 6,77, son 30 günde ise yüzde 4,28 arttığını gösteriyor. Dahası LRC‘nin fiyatı yılın başından bu yana sadece yüzde 35,17’lik bir artışla birçok rakibinin altında bir performans gösterebildi.

ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’sine onay çıkma ihtimalinin yüksek olması, Fed’in beklenenden daha erken bir dönemde faiz indirimine başlamasına yönelik beklentilerin artması ve yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması gibi olumlu faktörler ışığında 1 doların altında fiyatlanan DOGE, ADA ve LRC potansiyel olarak çok kazançlı bir yatırım gibi görünüyor. Elbette bu listedeki herhangi bir altcoin’e yatırım yapmadan önce ve yaptıktan sonra piyasa dinamiklerini dikkatle analiz etmek gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.