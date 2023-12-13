10x Yapan Altcoin İçin Büyük Çöküş Uyarısı Geldi: Zirve Yapmış Olabilir!

Yakından takip edilen kripto para analisti Jason Pizzino, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana‘nın SOL’unun ivme kaybettiğinin altını çizerek altcoin’de dikkatli olunması gerektiğini ileri sürüldü. Analist mevcut döngüde Solana’nın fiyat grafiğinin döngünün zirvesine gelindiğine işaret eden önemli bir teknik formasyon oluştuğunu belirtti.

Solana’nın SOL’u İçin “Zirve Uyarısı”

Tecrübeli kripto para analisti Pizzino, son YouTube videosunda önde gelen altcoin’lerden Solana‘nın SOL’u için uyardı. Analist altcoin’in şu anda 2021’de 260 dolar civarında zirve yaptığında görülene benzer bir teknik formasyon oluşturduğunu söyledi. O dönemde altcoin gerçekten 260 dolar civarında zirve yapmış ve ardından sert geri çekilerek 7,60 dolara kadar düşmüştü.

Analist, 55-60 dolar aralığında işlem gördüğü bu yılın Kasım ayı sonunda SOL rallisinin ivme kaybetmeye başladığını ve şu anda yakalanan bu ivmenin sona ermek üzere olduğunu ifade etti. Pizzino, SOL‘un fiyatının bu aralıktan yükseldiğini, sonra geri çekildiğini ve ardından tekrar geri çekilmeden önce yukarı doğru bir hareket daha yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Elbette bu bir son olduğu anlamına gelmiyor ancak burada, kısa vadede son zirvesi sırasında olanlara korkunç derecede benziyor. Grafiğine baktığınızda yaklaşık 220 dolara kadar olan bu büyük yükselişi bir geri çekilmenin takip ettiğini, ardından yükselmeye çalıştığını, bunu başaramadığını, altına indiğini, tekrar denediğini, başarılı olmadığını ve ardından o noktada makro ayı piyasasına girdiğini görebilirsiniz.

“Zirveye Ulaştığı Henüz Onaylanmadı”

Öte yandan Pizzino, SOL’un önündeki mevcut direnç seviyesinin 75-76 dolar civarında olduğunu belirtti ve altcoin‘in zirveye ulaştığının henüz onaylanmadığını da ekledi. Bununla birlikte analist SOL’un mevcut durumda yukarı yönlü hareketlerinin aşağı yönlü hareketlere göre daha sınırlı olabileceğinin altını çizdi.

Güncel verilerle Solana’nın SOL’u son 24 saatte yüzde 8,45 düşüşle 64,91 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in aynı zaman dilimindeki en yüksek ve düşük fiyat seviyeleri sırasıyla 71,96 dolar ve 65,20 dolarla kaydedildi.

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