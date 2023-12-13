Gözler FED’de! Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? İşte Kripto Paralarda Düşüşü Tetiklemiş Olabilecek 2 Olay!

Kripto para piyasasında gerileme sürüyor. Bu doğrultuda Bitcoin ve diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşanmaya devam eden faiz kararı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Bu arada, yatırımcılar ekonomik göstergelere ve yaklaşan Federal Rezerv toplantısına ihtiyatlı bir gözle yaklaştığından, bu düşüşe potansiyel olarak birkaç faktör katkıda bulunmuş olabilir.

Buna bağlı olarak kripto para piyasasında satışları neyin tetiklemiş olabileceği ile ilgili potansiyel faktörleri bir inceleyelim.

Fed’in Kararı Yaklaşırken ABD TÜFE Verileri

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Kasım ayında %3,1’lik enflasyon oranıyla açıklanmasının ardından yatırımcılar dikkatli davranmaya devam ediyor. Bu arada açıklanan son verilere göre aylık bazda enflasyonun %0,1 oranında arttığı görüldü. Bunun yanı sıra çekirdek TÜFE’nin ise yıllık bazda %4 yükseldiğini ortaya koydu.

Yaşanan düşüşe rağmen, enflasyonun Federal Rezerv’in ortaya koyduğu %2’lik hedefin üzerinde kalması sebebiyle Fed’in bugün yapılacak toplantısı öncesinde beklentiler giderek artıyor.

CME FedWatch aracı, Fed’in yaklaşan toplantısın öncesinde olası faiz oranını değiştirmeme ihtimalinin %98,2 olduğunu ortaya koyarken, yatırımcılar işlem yapmadan önce bir süre daha bekleyebilirmiş gibi görünüyor. Bunun yanı sıra, merkez bankasının alabileceği faiz indirimi kararları da piyasanın merakla beklediği bir diğer konu olarak dikkat çekiyor.

Kâr Alma ve Ekonomik Durum

Piyasanın son dönemdeki düşüşünü tetiklemiş olabileceği düşünülen diğer durum ise yatırımcıların yakın dönemi kapsayan ve kısa sürede elde ettikleri karlar oldu. Kripto piyasasında elde ettikleri yüksek kazançları değerlendirerek kâra çevirmiş olmaları bu durumu tetiklemiş olabilir.

Özellikle Bitcoin, Ethereum ve hacim bakımından önde gelen diğer büyük kripto para birimleri, piyasada herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı geçen hafta düşük riskler sebebiyle yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Bunun yanı sıra, yatırımcılar bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle ABD’nin ekonomik sağlığı konusunda netliği görmek istiyormuş gibi görünüyor. Piyasalar açısından önem arz eden ekonomik gösterge, yatırımcılar kripto alanındaki işlemlerini sorgulamalarına sebep olabilirken piyasa duyarlılığını da aynı şekilde etkileyebilir.

FED toplantısı öncesi belirsizliğin sürdüğü ekonomi ortamında, yatırımcılar bu gelişmeleri yakından takip ediyormuş gibi görünüyor.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

Küresel kripto piyasasında yaşanan son fiyat hareketlerinin gösterdiği üzere, hafta boyunca grafikler negatif bölgede kalmaya devam etti ve hala bu şekilde de sürüyor. Bunun yanı sıra, küresel kripto piyasa değeri %1,71 düşüşle 1,54 trilyon dolara gerilerken, toplam piyasa hacminde %11,94’lük düşüş yaşandı ve 70,76 milyar dolara geriledi.

Özellikle, kripto para alanında geçen harika haftaların ardından yaşanan çöküş, BTC, ETH, SOL ve diğer büyük kripto paralarda yaşanan düşüşlere bağlanabilir. Yazım saati itibariyle , Bitcoin fiyatı %1,12 düşüşle 41.030,94 dolara gerilerken ETH fiyatı ise 2170 dolar seviyesine geriledi ve düşüş oranı 1,40 oldu. Bunun yanı sıra, XRP fiyatı ise %2,36 düşüşle 0,6064 dolar seviyesine kadar geriledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.