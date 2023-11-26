Ripple Tarafında Dikkat Çeken Veriler: XRP Aralık Ayında 1 Doları Görecek mi?

Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler ile birlikte Bitcoin önderliğinde bir çok altcoin’de ciddi fiyat yükselişleri yaşandı. Özellikle Bitcoin spot ETF başvurularının onay alma ihtimali bu süreçte yatırımcılar başta olmak üzeren birçok kurumun kripto piyasasına yönelik adım atmasını sağlıyor. Buna göre XRP, piyasada yaşanan yükseliş ivmesi sayesinde önümüzdeki haftalarda %20’nin üzerinde yükselebilir.

XRP Grafiğinde Dikkat Çeken Formasyon

Günlük XRP grafiğinde dikkat çeken boğa bayrağı formasyonu, güçlü bir yükseliş trendinin ardından fiyat bir kanal içinde güç toplaması üzerine gelişir. Fiyat, yatırımcıları ikna edici hacimlerle üst trend çizgisinin üzerine çıktıktan ve önceki yükseliş trendi zirvesine kadar yükseldikten sonra formasyon yapısı ivme yakalamak için yükseliş hareketine başlar.

26 Kasım’da dikkat çeken XRP grafiği, zayıf hacimler ile yatırımcısını düşündürüyor olsa da boğa bayrağı üst trend çizgisinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu süreç teknik olarak yatırımcılar arasında XRP fiyatında yaşanan yükselişin devam edeceğine dair düşüncenin zayıfladığını gösteren bir etken.

Yatırımcılar tarafında görülen kararsızlık süreci, XRP fiyatının bayrağın üst trend çizgisini destek olarak test etmesine neden olabilir. Bu durum da ise Kasım ayına kadar tarihsel destek seviyesi ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaya (kırmızı çizgi) denk gelen 0,59 dolar seviyesine doğru bir düşüş yaşanabileceği anlamına geliyor.

Bu seviye aynı zamanda XRP fiyatının haftalık zaman dilimi grafiğindeki aşağı yönlü hedef seviyesi olarak da dikkat çekiyor. Boğa bayrağı senaryosu beklenildiği gibi gerçekleşirse ve trend destek seviyesinde hacimli bir toparlanma ile kırılım gerçekleşirse, XRP fiyatı Aralık ayında mevcut fiyat seviyesinden %20’nin üzerinde bir artışla 0,75 dolara kadar çıkabilir.

Ancak, bayrak formasyonunda üst trend çizgisinin altına inilmesi yükselişin devamını geciktirecektir ve 200 günlük EMA (mavi çizgi) ile kesişen 0,54 dolar seviyesindeki trend destek çizgisini bir sonraki aşağı yönlü hedef olabilir.

Balinalar XRP Biriktirmeye Devam Ediyor

XRP tarafında dikkat çeken on-chain verileri, balinalar arasındaki güçlü birikim sayesinde fiyatın ivme kazanma eğiminde olduğunu gösteriyor. Buna göre XRP tarafında yaşanan düzeltme döneminde bakiyesi 100.000 ila 10 milyon token arasında olan adresler arasında bakiye biriktirme eğiliminin aynı zamana denk gelmesi dikkat çekiyor. Toplamda balinalar olarak adlandırılan bu adresler geçtiğimiz hafta 6,82 milyon dolar değerinde XRP token’ı bakiyelerine ekledi.

Yani özetle bu yatırımcılar XRP’yi yakın zamanda görülen yerel dip seviyelerden satın aldı ve Aralık ayında yaşanabilecek olan bir fiyat artışına olan inançlarını tazeledi. Bu durum ise grafikte görülen boğa bayrağı formasyonun geliştiği dönemde gerçekleşti.