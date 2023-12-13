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Uzmana Göre Parlayacak Sıradaki Altcoin’ler Bunlar! Her İkisi de Parabolik Uçacak!

Özet

  • Kripto analisti Bluntz, akıllı sözleşme platformu Sui'nin (SUI) büyük bir çıkış yapmasını bekliyor.
  • Analiste göre altcoin'de yüzde 122'nin üzerinde bir fiyat artışı görebilir.
  • Bluntz ayrıca Solana (Sol) için de benzer bir ralli öngörüsünde bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

2018’de Bitcoin‘in (BTC) fiyatının dibe vuracağını öncesinden haber vermesi ve bu öngörüsünün gerçekleşmesiyle tanınan kripto para analisti Bluntz, Solana (SOL) rakibi akıllı sözleşme platformu Sui’de (SUI) büyük bir çıkış bekliyor. Analist görünürde altcoin için dik bir rallinin olduğunu ileri sürdü.

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Sui’nin SUI’si Analistin Radarına TakıldıAnaliste Göre AVAX SOL’un İzinden Gidiyor

Sui’nin SUI’si Analistin Radarına Takıldı

Anonim kripto para analisti Bluntz, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından takipçilerine akıllı sözleşme platformu Sui’nin yerel varlığı SUI’nin konsolidasyon aralığından çıkmasının ardından büyük ve güçlü bir ralli yapabilecek bir görüntü verdiğini söyledi. Analist, SUI’nin mevcut fiyatlardan yüzde 122’nin üzerinde yükselebileceğini gösteren bir grafik paylaşarak şu notu düştü:

SUI/USD işlem paritesi aylarca konsolide oldu. Buna rağmen SUI/BTC işlem paritesi hala konsolide oluyor. Bence bu yakında parabolik yükselmeye başlayacak. Böyle bir yükseliş için henüz çok erken ama çok da kalmadı.

Bluntz’un ralli öngörüsünün temelinde dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yöntemi olan Elliott Dalga Teorisi var. Bu teoriye göre yükseliş trendindeki bir varlık beş dalgalı bir ralli yapma eğilimindedir.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında SUI‘nin beş dalgalı yükseliş trendini sonlandırmadan önce 1,40 dolara kadar tırmanmasını öngördüğü görülüyor. Bu yazının hazırlandığı sırada SUI 0,6233 dolardan işlem görerek hala Bluntz’un işaret ettiği konsolidasyon bölgesinin üzerinde fiyatlanıyor.

Analiste Göre AVAX SOL’un İzinden Gidiyor

SUI’nin ardından son bir ay içinde yüzde 100’e varan bir oranda yükselen Avalanche‘a (AVAX) bakan Bluntz, popüler altcoin Solana’nın AVAX’ın izinden gidiyor olabileceğini söyledi. Analist SOL’u yorumlarken şunları söyledi:

SOL şu anda AVAX’ı yakalamaya çalışıyor ve biraz gerisinden gidiyor. Her ikisi de aynı yapıya sahip ancak AVAX daha sert ve daha hızlı hareket ediyor. Avalanche fiyat grafiği SOL’un geleceği için iyi bir bakış açısı sunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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