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The Humble Pontificator Substack’in yazarı Big Smokey kaleme aldığı bir yazıda ayı piyasasında Bitcoin ve kripto para birimlerinde nasıl yatırım yapılması gerektiğine değindi. Smokey, piyasaların şu anda korkutucu göründüğünü ve bir süre daha bu şekilde ilerleme ihtimali olduğunu dile getiriyor. Ancak yazara göre tarihsel veriler, Bitcoin (BTC) satın almak için en iyi zamanlardan birinin, kimsenin Bitcoin hakkında konuşmadığı zaman olduğunu kanıtlıyor.

Smokey’nin de dile getirdiği gibi 2018-2020 yılları arasında yaşanan ayı piyasasında Bitcoin ve altcoin’ler ile ilgili neredeyse bir sessizlik hakimdi. Bu süreç için olumlu ya da olumsuz yorumlar yapılmazken akıllı yatırımcılar düşüş/konsolidasyon zamanını bir birikim fırsatı olarak değerlendirdi.

Bu noktada tabii ki “Bitcoin’de yükseliş şu gün şu saatte başlayacak” gibi bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak tarihsel veriler kripto para piyasasında 4 yıllık döngülerin olduğunu gösteriyor. Yine de bazı analistler bu durumun değişebileceğini ifade ediyor ve dolayısıyla yatırımcıların yakın takipte kalmasında fayda var. Peki, ayı piyasalarında nasıl yatırım yapılabilir? Big Smokey 3 strateji sunuyor:

Dolar-Maliyet Ortalamasını Kullanarak Birikim Yapmak

Big Smokey’e göre uzun vadede varlıklara yatırım yapmak söz konusu olduğunda fiyattan bağımsız bir strateji benimsemek faydalı olabilir. Fiyattan bağımsız hamle yapan bir yatırımcının, değerdeki dalgalanmalara karşı bağışıklığı vardır. Bu yatırımcılar inandıkları ve güvendikleri kripto para birimlerini seçerek pozisyonlarına ekleme yapmaya devam eder. Big Smokey, “Projenin iyi temelleri, güçlü, aktif bir kullanım durumu ve sağlıklı bir ağı varsa, sadece dolar maliyet ortalamasını (DCA) bir konuma getirmek daha mantıklı olur.” sözlerini kullanıyor.

Big Smokey iki yıllık bir süre boyunca haftalık 50 dolar BTC satın alan yatırımcıların bugün hala kârda olduğunu ifade ediyor.

Trendde İşlem Yapmak ve Uzun Düşüşlerden Kaçınmak

Sabit, makul büyüklükteki dolar maliyet ortalamasının yanı sıra, yatırımcılar uzun vadeli alım fırsatlarını da takip edebilir. Big Smokey’e göre piyasada aşırı satış durumu olduğunda ya da tüm veriler bir aşırılığı gösterdiğinde spot uzun vadeli yatırımlar yapmanın mantıklı olabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak yazar, bazı yatırımcıların, yatırım yapmak için bir işaret olarak varlıkların daha yüksek zaman çerçevesi destek seviyelerine baktığını söylüyor. Bu noktada 3 günlük ya da 1 haftalık grafikler kullanılıyor. Ayrıca Big Smokey’e göre 118 DMA, 200 WMA ve 200 DMA gibi önemli hareketli ortalamalar da bu süreç içinde kullanılan göstergeler olarak karşımıza çıkıyor.

Trend Değişene Kadar Hiçbir Şey Yapmamak

Big Smokey’e göre ayı piyasası sırasında alım satım yapmak zor ve sermaye ve portföyün korunması en önemli önceliklerden. Bu nedenle, bazı yatırımcılar için trend değişikliğinin onaylanmasını beklemek en iyisi. Bu noktada “Trend dostunuzdur” ifadesinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Big Smokey, “Boğa piyasası sırasında herkes bir dahi ve mükemmel bir yatırımcıdır, bu yüzden bir sonraki boğa trendinin onaylanmasını bekleyebilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.

Bunun yanında yazara göre kripto yatırımcıları için bir boşlukta yaşamamak ve hisse senedi piyasalarına da hakim olmak önemli. Kripto yatırımcıları yalnızca kripto pazarlarına odaklanma eğiliminde ve Big Smokey’e göre bu bir hata. Çünkü hisse senedi piyasaları ile BTC ve Ethereum (ETH) fiyatları son iki yılda güçlü bir korelasyon gösteriyor.