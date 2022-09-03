Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Yatırımcılar Dikkat: BTC ve Altcoin Ayı Piyasasında Yol Gösterecek 3 Strateji

Yatırımcılar Dikkat: BTC ve Altcoin Ayı Piyasasında Yol Gösterecek 3 Strateji

Big Smokey kaleme aldığı bir yazıda ayı piyasasında Bitcoin ve kripto para birimlerinde nasıl yatırım yapılması gerektiğine değindi.
11:10
3 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

The Humble Pontificator Substack’in yazarı Big Smokey kaleme aldığı bir yazıda ayı piyasasında Bitcoin ve kripto para birimlerinde nasıl yatırım yapılması gerektiğine değindi. Smokey, piyasaların şu anda korkutucu göründüğünü ve bir süre daha bu şekilde ilerleme ihtimali olduğunu dile getiriyor. Ancak yazara göre tarihsel veriler, Bitcoin (BTC) satın almak için en iyi zamanlardan birinin, kimsenin Bitcoin hakkında konuşmadığı zaman olduğunu kanıtlıyor.

Smokey’nin de dile getirdiği gibi 2018-2020 yılları arasında yaşanan ayı piyasasında Bitcoin ve altcoin’ler ile ilgili neredeyse bir sessizlik hakimdi. Bu süreç için olumlu ya da olumsuz yorumlar yapılmazken akıllı yatırımcılar düşüş/konsolidasyon zamanını bir birikim fırsatı olarak değerlendirdi.

Bu noktada tabii ki “Bitcoin’de yükseliş şu gün şu saatte başlayacak” gibi bir yorum yapmak mümkün değil. Ancak tarihsel veriler kripto para piyasasında 4 yıllık döngülerin olduğunu gösteriyor. Yine de bazı analistler bu durumun değişebileceğini ifade ediyor ve dolayısıyla yatırımcıların yakın takipte kalmasında fayda var. Peki, ayı piyasalarında nasıl yatırım yapılabilir? Big Smokey 3 strateji sunuyor:

  • Dolar-Maliyet Ortalamasını Kullanarak Birikim Yapmak

Big Smokey’e göre uzun vadede varlıklara yatırım yapmak söz konusu olduğunda fiyattan bağımsız bir strateji benimsemek faydalı olabilir. Fiyattan bağımsız hamle yapan bir yatırımcının, değerdeki dalgalanmalara karşı bağışıklığı vardır. Bu yatırımcılar inandıkları ve güvendikleri kripto para birimlerini seçerek pozisyonlarına ekleme yapmaya devam eder. Big Smokey, “Projenin iyi temelleri, güçlü, aktif bir kullanım durumu ve sağlıklı bir ağı varsa, sadece dolar maliyet ortalamasını (DCA) bir konuma getirmek daha mantıklı olur.” sözlerini kullanıyor.

Big Smokey iki yıllık bir süre boyunca haftalık 50 dolar BTC satın alan yatırımcıların bugün hala kârda olduğunu ifade ediyor.

  • Trendde İşlem Yapmak ve Uzun Düşüşlerden Kaçınmak

Sabit, makul büyüklükteki dolar maliyet ortalamasının yanı sıra, yatırımcılar uzun vadeli alım fırsatlarını da takip edebilir. Big Smokey’e göre piyasada aşırı satış durumu olduğunda ya da tüm veriler bir aşırılığı gösterdiğinde spot uzun vadeli yatırımlar yapmanın mantıklı olabileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak yazar, bazı yatırımcıların, yatırım yapmak için bir işaret olarak varlıkların daha yüksek zaman çerçevesi destek seviyelerine baktığını söylüyor. Bu noktada 3 günlük ya da 1 haftalık grafikler kullanılıyor. Ayrıca Big Smokey’e göre 118 DMA, 200 WMA ve 200 DMA gibi önemli hareketli ortalamalar da bu süreç içinde kullanılan göstergeler olarak karşımıza çıkıyor.

  • Trend Değişene Kadar Hiçbir Şey Yapmamak

Big Smokey’e göre ayı piyasası sırasında alım satım yapmak zor ve sermaye ve portföyün korunması en önemli önceliklerden. Bu nedenle, bazı yatırımcılar için trend değişikliğinin onaylanmasını beklemek en iyisi. Bu noktada “Trend dostunuzdur” ifadesinin benimsenmesi gerektiğini ifade eden Big Smokey, “Boğa piyasası sırasında herkes bir dahi ve mükemmel bir yatırımcıdır, bu yüzden bir sonraki boğa trendinin onaylanmasını bekleyebilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.

Bunun yanında yazara göre kripto yatırımcıları için bir boşlukta yaşamamak ve hisse senedi piyasalarına da hakim olmak önemli. Kripto yatırımcıları yalnızca kripto pazarlarına odaklanma eğiliminde ve Big Smokey’e göre bu bir hata. Çünkü hisse senedi piyasaları ile BTC ve Ethereum (ETH) fiyatları son iki yılda güçlü bir korelasyon gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
İlgili Yazılar
Altcoin’den Ethereum’un The Merge Güncellemesi Öncesi “Askıya Alma” Kararı
Altcoin’den Ethereum’un The Merge Güncellemesi Öncesi “Askıya Alma” Kararı
Araştırmacıdan Kritik Yorum Geldi! Bitcoinlerinizi Satın!
Araştırmacıdan Kritik Yorum Geldi! Bitcoinlerinizi Satın!
2016’den Bugüne Bitcoin Fiyatı: 7 Yıllık BTC Fiyatları
2016’den Bugüne Bitcoin Fiyatı: 7 Yıllık BTC Fiyatları
Bu Altcoin Daha Kötü Durumda: CEEK, APE, WAVES ve LUNA’da Son Durum!
Bu Altcoin Daha Kötü Durumda: CEEK, APE, WAVES ve LUNA’da Son Durum!
“En İyi 5 Altcoin” Listesine Giren Altcoin’de Beklenen Kırılım Geldi: Fiyat Yükseliyor
“En İyi 5 Altcoin” Listesine Giren Altcoin’de Beklenen Kırılım Geldi: Fiyat Yükseliyor
Popüler Altcoin’in Tehlikeli Sulardaki Yolculuğu: Bu Seviyeye Dikkat!
Popüler Altcoin’in Tehlikeli Sulardaki Yolculuğu: Bu Seviyeye Dikkat!
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Ethereum ve Diğer Altcoin’lerde Son Durum
Çarpıcı Bitcoin (BTC) Değerlendirmesi: Eylül Ayına Dikkat!
Çarpıcı Bitcoin (BTC) Değerlendirmesi: Eylül Ayına Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022