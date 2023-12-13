Bitti Denilirken Neredeyse 3x Yaptı ve Küllerinden Doğdu! İşte 2023 Yılı Sonuna Yaklaşılırken Bitcoin’de Yaşananlar!

2023 yılının sonuna yaklaşılırken, Bitcoin’de 1 yıl boyunca neler yaşandığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Geride kalan yıla dönüp bakıldığında ve DeFi alanının ve kripto paraların lideri Bitcoin’in (BTC) bu 1 yıllık süreçte yaşadıkları yatırımcıların her an takibinde olduç.

Bitcoin’in 1 Yıllık Fiyat Hareketi

1 Yıllık süreç incelendiğinde, kripto sektörünün öncüsü ve piyasa değerine göre kripto paraların lideri durumunda bulunan Bitcoin’in öncülüğünde tüm piyasanın hareketlendiği söylenilebilir, 31 Aralık 2022’ye dönüldüğünde Bitcoin 16.604 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve yalnızca 1 aylık sürecin sonunda 31 Ocak 2023’te 22.840 dolara yükseldiği bir süreçten geçti. Yalnızca bu 1 aylık süreçte %37,56’ya varan bir artış yaşadı ve inanılmaz bir yıla giriş yaptı.

İşte tam bu andan sonra, Bitcoin dönem dönem aşağı yukarı fiyat hareketleri sergilemesine rağmen bu genel olarak yukarı yönlü oldu. Şubat ayı görece zayıf geçti ve yükseliş yalnızca %1,65 oranında oldu oldu.

İlk büyük hareket Mart ayının sonuna gerçekleşti. 11 Mart – 24 Mart tarihleri arasında 20.195 dolardan 28.460 doalra yükselerek yaklaşık %41’lik harika bir yükseliş sergiledi ve 2023 yılının ilk çeyreğinde en iyi performans gösteren kripto para oldu.

Nisan ayında inanılmaz kritik bir seviyesi olan 30.000 dolar eşiğini aştı ancak daha sonra 25.000 dolar – 29.000 dolar seviyeleri arasına geri döndü. Haziran sonu ve Temmuz başındaki bir sonraki yükseliş hareketi öncesine kadar bu seviyelerde işlem gördü. Bu süreç 26.000 dolar civarındaki bölgeye bir başka düşüş yaşamasından hemen önce gerçekleşti.

Bitcoin Fiyatı Yükseldi

Tüm bunların ardından, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) önünü açtığı ile ilgili dedikoduların ortaya çıkmasının ardından oluşan olumlu havanın ardından öncü kripto para birimi, bu bölgeden 8 Aralık’ta ulaştığı 44.386 dolarlık seviyeye kadar %70’in üzerinde bir fiyat hareketi sergiledi.

Yazım saati itibariyle Bitcoin 41.187 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu fiyat geçtiğimiz günlerde ulaştığı zirve seviyesinden yaklaştık %7,32’lik bir düşüşü temsil ediyordu. Bunun yanı sıra fiyatta %1,96’lık bir düşüş de yaşandı.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, Bitcoin’in 2023’te iyi bir performans sergilediğini söylemek pek de yanlış olmaz. Özellikle de yılın başından bu yana yaşanan fiyat hareketinin neredeyse %150 yükseliş olduğu ve spot Bitcoin ETF’sinin de yaklaştığı düşünülürse yatırımcıların geleceğe umutla bakmalarının çok da yanlış bir davranış olmadığı düşünülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.