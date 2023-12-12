Bitcoin Fiyatı Düşecek Mi? Kripto Markette Son Durum! Tarihi Zirveden Neden Uzaklaşıldı?

Kripto para piyasa değeri Eylül ayından bu yana yukarı yönlü hareketini hız kesmeden devam ettirdi. Yukarı yönlü hareketin ardından 9 Aralık’ta 1,63 trilyon dolarda dönemsel bir zirve yaşandı. Bu, yükselişin başladığı tarihten bu yana geçen 89 günlük süreçte %65’lik bir artışın yaşandığı anlamına geliyordu. Ancak, fiyatta daha sonra gözle görülür bir düşüş yaşandı ve bu düşüş 11 Aralık tarihinde hızlandırdı.

Bitcoin’de Son Durum

Piyasa yatırımcıları RSI’ı takip etmeye devam ediyor, RSI aşırı alım ya da aşırı satım koşullarını ortaya çıkarmak adına kullanılan dikkat çekici bir metrik olarak biliniyor. Bir varlığı biriktirmeye ya da satmaya karar vermek konusunda ayırt edici bir metrik olarak da kullanılıyor. 50’nin üzerinde gerçekleşen okumalar yükseliş yönlü boğaların hala avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar bunun tersini işaret eder.

Aşağıdaki grafikte düşüşten önce günlük RSI’da bir düşüş sapması (yeşil ile gösteriliyor) ortaya çıktı. Fiyat artışının yanında bir momentum düşüşü gerçekleşirse düşüş sapması ortaya çıkabilir. TOTALCAP’te de görüldüğü üzere bu durum genel olarak aşağı yönlü dönüşe yol açabilir. Düşüşün devam etmesi durumunda, TOTALCAP’te düşüş derinleşebilir ve %9 daha düşerek 1,48 trilyon dolarda bulunan 0,382 destek seviyesine gerileyebilir.

Ortaya çıkan düşüş yönlü TOTALCAP fiyat tahminine rağmen, bu yıl görülen en yüksek seviye olan 1,63 trilyon doların üzerine gerçekleşecek yeni bir hareket düzeltmenin tamamlandığı anlamına gelebilir. Bunun gerçekleşmesi durumunda 1,90 trilyon dolarlık bir sonraki direnç seviyesine doğru yeni bir hareketle %25’lik bir artış muhtemel olabilir.

Bitcoin Direncin Üstüne Çıktı

TOTALCAP’in yanı sıra BTC fiyatında da Eylül ayından bu yana ortaya çıkan ETF beklentisi ve halving’e giderek yaklaşılmasına bağlı olarak sert bir biçimde yükseliş yaşandı. Yaşanan yükseliş, 8 Aralık’ta 44.730 dolar yılın en yüksek seviyesini beraberinde getirdi.

Bunun ardından fiyat bu seviyede tutunamadı ve düştü. 11 Aralık tarihinde ise düşüş derinleşti. Düşüşün aşırı kaldıraç kullanan vadeli işlem trader’ları sebebiyle gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor. Tüm bunlar olurken önce günlük RSI’da (yeşil) bir düşüş sapması da görüldü.

Bitcoin fiyatında önemli bir gelişme daha yaşandı. Fiyatta 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesinin üzerine ki bu seviye 42.450 dolarda bulunuyor (kırmızı daire) sapma gerçekleşti. Fiyat olarak yatırımcıların bu seviyeyi yeniden kazanması ya da düşüşün sürmesi gelecekteki Bitcoin hareketinin belirlenmesinde kilit rol oynayabilir.

Başarılı bir şekilde 42.450 dolar seviyesinin yeniden üzerine çıkılması durumunda, BTC fiyatlarının %18’lik artışla bir sonraki direnç seviyesi olan 48.800 dolara ulaşması mümkün olabilir. Öte yandan olası bir derinleşen düşüş durumunda %13’lük bir düşüş yaşanabilir.

CRV Coin Yorumları

Tüm bunlar yaşanırken CRV’de fiyat 1 Kasım’da azalan direnç trend çizgisinden çıkmıştı. Fiyat bunu takiben 12 Kasım ve 10 Aralık’ta daha yüksek noktalara ziyaretler gerçekleştirdi. Ancak, ortaya çıkan en yüksek seviye RSI’daki (yeşil) düşüş eğilimi ile paralellik gösterdi. Bu durum Bitcoin’in yanında CRV’de de keskin bir düşüşün yolunu açtı.

CRV’de yaşanan düşüşe rağmen, altcoin’in fiyatında 0,72 dolarlık önceki yüksek seviyenin üzerine gerçekleşebilecek olan bir artış, düzeltmenin tamamlandığı anlamına gelebilir ve ardından %30’luk bir yukarı yönlü hareketle 0,85 doları beraberinde getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.