Tam 720 Gündür Yerinde Duruyor! Altcoin’de Bu Seviye Kırılırsa Fiyat Yüzde 45 Yükselip 1,25 Dolar Olabilir!

Polygon (MATIC) fiyatı geçen hafta içerisinde bulunduğu uzun vadeli azalan direnç trend çizgisinden çıkamadı. MATIC fiyatında bu süreçte daha düşük bir tepe noktası oluştu. Bunun yanı sıra yatay destek alanının üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Peki MATIC fiyatı sıçramaya hazır mı yoksa düşüşün yolu açıldı mı?

MATIC’te Kırılım Denemesi

Haftalık zaman dilimi teknik analizi incelendiğinde, MATIC fiyatının Aralık 2021’de elde ettiği ATH seviyesinin ardından azalan bir direnç trend çizgisi altında işlem gördüğü ortaya çıkıyor. Yaşanan bu düşüş, 2022 yılının Haziran ayında 0,32 dolarlık düşük bir seviyeye ilerleyişin yolunu açtı.

MATIC bunun ardından yukarı yönlü bir fiyat hareketine başladı. Bugüne kadar, oluşan direnç trend çizgisine geçen hafta da dahil olmak üzere üç başarısız kırılma girişimi (kırmızı simgeler) geldi. Daha uzun süreyi kapsayan bir inceleme yapıldığında, uzun vadeli trend çizgisi 720 günlük süreçte yerinde kalmaya devam etti.

Bunun yanı sıra grafiğe göre RSI’da artış gözlemleniyor ve 50’nin üzerinde gözlemlenen RSI MATIC adına bir yükseliş göstergesi olarak kabul edilebilir.

Analistlerin Yorumları Ne Yönde?

X’teki paylaşımlarına devam eden kripto para trader’ları ve analistleri, gelecekteki fiyat hareketleri hakkında çoğunlukla olumlu bir havaya sahip görünüyorlar. Buy Dip Crypto, fiyatın ancak uzun vadeli direnç trend çizgisi kırıldığında muhtemelen parabolik bir yükselişin başlayacağını öngörüyor buna istinaden aşağıda bulunan grafiği paylaştı.

Masha ise temel nedenlerden dolayı yükselişte olduğunu belirtti. Fiyat düşüşüne rağmen stake edilen toplam MATIC miktarının da arttığı belirten Masha buna bağlı olarak inancını koruduğunu belirtti ve ekledi:

Başlangıçta, 1. çeyrekten itibaren hem token fiyatı hem de ağ hissesi olumlu bir eğilim sergileyerek hem piyasa değerinin hem de katılım düzeyinin arttığı gelişen bir ekosisteme işaret ediyor. Bununla birlikte, token fiyatındaki düşüşün şaşırtıcı bir şekilde stake büyümesini desteklediği 3. çeyrekte bir değişim meydana geliyor. Bu durum, piyasa zorluklarının ortasında ağın stake ekosistemi için olumlu bir görünüm çizerek katılımcı güveninin devam ettiğini göstermektedir.

MATIC Fiyat Tahmini

Haftalık grafik incelemelerinde yükseliş eğilimi görülürken, günlük zaman diliminde yapılan incelemede hala düşüş görünümü devam ediyor. Bunun sebep olarak ise fiyat hareketi ve RSI göstergesi işaret ediliyor.

Yaşanan fiyat hareketi, MATIC’in kırılım gerçekleştirdikten sonra 0,85 dolar yatay alana geri döndüğünü işaret ediyor. Bugüne kadar ise bu seviyenin üzerinde yalnızca iki sapma gerçekleşti.

Ek olarak, son oluşan yükseksekler günlük RSI’da düşüş eğilimi gösterdi. Bu, genellikle düşüş eğiliminin tersine dönmesinden önce gelen bir işarettir. MATIC fiyatı 0,85 doların altında bir kapanış gerçekleştirirse, 0,74 dolar yatay destek alanına %13’lük bir düşüş de mümkün olabilir. Bunun aksine, 0,85 dolarlık alana geri dönüş, bir sonraki direnç olan 1,25 dolara %45’lik bir artışı beraberinde getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.