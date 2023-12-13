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Sıcak Gelişme! Coinbase ABD Dışında Bitcoin Ve Ethereum Ticaretini Başlatıyor

Özet

  • Coinbase bugün önemli bir gelişmeyi açıkladı.
  • Borsa ABD dışında spot kripto para ticareti sunacak.
  • Bu hizmet 14 Aralık’ta başlıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Coinbase Global küresel ayak izini genişletmek için stratejik bir hamleyle, uluslararası borsasında spot kripto ticaretini başlatmaya hazırlanıyor. Ayrıca kullanıcılara ABD’deki belirsiz düzenleyici ortamla ilgili endişelerin ortasında bir alternatif sunuyor. Girişim, kurumsal yatırımcıları çekmeyi ve onlara önde gelen kripto para birimlerinin ticareti için güvenli bir yol sağlamayı amaçlıyor.

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Düzenleyici Belirsizlikler Arasında Gezinmek: Coinbase’in Yani HamlesiTürevlerin Ötesinde Çeşitlendirme

Düzenleyici Belirsizlikler Arasında Gezinmek: Coinbase’in Yani Hamlesi

Coinbase Global hizmetlerini Amerika Birleşik Devletleri’nin ötesine taşıyarak bir ilke imza atıyor ve bazı kullanıcıların düzenleyici belirsizliklerin ortasında ABD merkezli platformlarla etkileşime girme konusundaki tereddütlerini kabul ediyor. Uluslararası borsa, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerini içeren spot kripto ticaretini 14 Aralık’ta başlatacak.

Coinbase’in uluslararası platformu, dünya çapındaki kurumsal yatırımcılara hitap etmek amacıyla başlangıçta USDC stablecoin’e karşı Bitcoin ve Ethereum için spot ticareti kolaylaştıracak. Bu hamle, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki karmaşık düzenleyici ortamda gezinmekten çekinen kişiler için güvenli ve çeşitli ticaret seçeneklerine yönelik artan talebi karşılamaya hazırlanıyor.

Türevlerin Ötesinde Çeşitlendirme

Küresel genişleme, Coinbase‘in kripto para yatırımcıları için kapsamlı bir hizmet paketi sunarak tekliflerini türevlerin ötesinde çeşitlendirmeyi hedeflemesiyle gerçekleşiyor. Coinbase, portföyünü spot ticareti de kapsayacak şekilde genişleterek daha geniş bir pazar payı elde etmeyi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

Coinbase’in uluslararası alanda spot ticareti başlatma kararı, şirketin güvenli ve uyumlu bir ticaret ortamı sunma taahhüdüyle uyumlu. ABD’deki düzenleyici belirsizlikler bazı yatırımcıları alternatifler aramaya itmiş durumda. Coinbase’in küresel genişlemesi, mevzuata bağlılığı korurken bu talebi karşılamak için stratejik bir yanıt olarak karşımızda duruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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