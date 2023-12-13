Sıcak Gelişme! Coinbase ABD Dışında Bitcoin Ve Ethereum Ticaretini Başlatıyor

Coinbase Global küresel ayak izini genişletmek için stratejik bir hamleyle, uluslararası borsasında spot kripto ticaretini başlatmaya hazırlanıyor. Ayrıca kullanıcılara ABD’deki belirsiz düzenleyici ortamla ilgili endişelerin ortasında bir alternatif sunuyor. Girişim, kurumsal yatırımcıları çekmeyi ve onlara önde gelen kripto para birimlerinin ticareti için güvenli bir yol sağlamayı amaçlıyor.

Düzenleyici Belirsizlikler Arasında Gezinmek: Coinbase’in Yani Hamlesi

Coinbase Global hizmetlerini Amerika Birleşik Devletleri’nin ötesine taşıyarak bir ilke imza atıyor ve bazı kullanıcıların düzenleyici belirsizliklerin ortasında ABD merkezli platformlarla etkileşime girme konusundaki tereddütlerini kabul ediyor. Uluslararası borsa, Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimlerini içeren spot kripto ticaretini 14 Aralık’ta başlatacak.

Coinbase’in uluslararası platformu, dünya çapındaki kurumsal yatırımcılara hitap etmek amacıyla başlangıçta USDC stablecoin’e karşı Bitcoin ve Ethereum için spot ticareti kolaylaştıracak. Bu hamle, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki karmaşık düzenleyici ortamda gezinmekten çekinen kişiler için güvenli ve çeşitli ticaret seçeneklerine yönelik artan talebi karşılamaya hazırlanıyor.

Türevlerin Ötesinde Çeşitlendirme

Küresel genişleme, Coinbase‘in kripto para yatırımcıları için kapsamlı bir hizmet paketi sunarak tekliflerini türevlerin ötesinde çeşitlendirmeyi hedeflemesiyle gerçekleşiyor. Coinbase, portföyünü spot ticareti de kapsayacak şekilde genişleterek daha geniş bir pazar payı elde etmeyi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlıyor.

Coinbase’in uluslararası alanda spot ticareti başlatma kararı, şirketin güvenli ve uyumlu bir ticaret ortamı sunma taahhüdüyle uyumlu. ABD’deki düzenleyici belirsizlikler bazı yatırımcıları alternatifler aramaya itmiş durumda. Coinbase’in küresel genişlemesi, mevzuata bağlılığı korurken bu talebi karşılamak için stratejik bir yanıt olarak karşımızda duruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.