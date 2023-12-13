2024 Yılına Web3 Oyun Sektörü Damga Vuracak: Sektöre Dair Dikkat Çeken Gelişmeler

Blockchain oyun geliştiricilerinin yaklaşık %40’ı Web2 sektöründe yer alan oyun şirketlerinin 2024 yılında Web3 oyun sektörü için en büyük itici güçlerden biri olacağına inanıyor. Blockchain Gaming Alliance (BGA), 12 Aralık’ta yayınladığı 2023 Sektörün Durumu Raporu’nda katılımcıların %37,8’inin Web2 stüdyolarının Web3 sektöründe yeni oyunlar geliştirmesini ya da mevcut oyunlara blockchain entegrasyonu sağlanmasının 2024 yılında sektörü ileriye taşıyacağına inandığını ortaya koydu.

2024 Yılına Web3 Oyun Sektörü Damga Vuracak

Araştırmaya dair katılımcılara 2023 yılının en büyük olumlu itici gücü belirlemeleri istendiğinde ise katılımcıların %19,8’i Web2 oyun stüdyolarının NFT oyunlarını piyasaya sürdüğünü belirtirken, %15,2’si aynı stüdyoların Web3’e geçiş yaptığına dikkat çekti. Genel olarak araştırmaya katılan tüm katılımcıların %35’i sektörün en çok Web2 oyun stüdyolarının 2023’te Web3 teknolojisini benimsemesinden fayda sağlayacağına inanıyor ve buna yönelik heyecanlarını dile getiriyor.

Blockchain oyun geliştiricileri, 2024 yılının benimseme yılı olacağına inanıyor ve katılımcıların yarısından fazlası toplam 347 milyar dolarlık küresel oyun endüstrisinin % 20’sinden fazlasının önümüzdeki yıl içinde bir şekilde blockchain teknolojisinden yararlanacağından emin açıklamalarda bulunuyor.

2030 Yılı İçin Dikkat Çeken Tahmin

Raporda Ağustos ve Ekim 2023 tarihleri arasında 526 blockchain oyun uzmanı ile anket yapıldığı ise belirtilen başlıklar arasında yer alıyor. theweb3game sitesinin kurucusu Jeffrey Gwei, Web2 oyuncularının da 2024 yılına doğru oyun içi varlıklarının kripto mülkiyetinde artan bir değer bulacaklarını söyledi ve şu ifadelere yer verdi:

“Öğelerinin bir değeri olduğunu, kendilerine ait olduğunu, transfer edilebileceğini öğrenecekler ve yanlış anlamaların çoğunu yavaş yavaş bırakacaklar.”

Web3 danışmanlık firması Emfrasis’in direktörü ve BGA yönetim kurulu üyesi Leah Callon-Butler konuya yönelik verdiği bir demeçte şu ifadeleri paylaştı:

“Ankete katılanların ‘Kripto Varlık Sahipliğini’ üç yıl boyunca sürekli olarak blockchain oyunlarının en önemli faydası olarak sıralaması, hepimizin inşa ettiği gelecek açısından sektör arasında güçlü bir fikir birliği olduğunu gösteriyor.”

Blockchain veri analiz firması DappRadar’a göre 2023’ün 3. çeyreğinde Web3 oyun projelerine 600 milyon dolarlık fon akışı gerçekleşti ve böylece toplam yatırımlar yıl içinde 2,3 milyar doları geçti. Fortune Business Insights’ın bir raporuna göre küresel blockchain oyun pazarının büyüklüğünün 2030 yılına kadar 615 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin 2022’de gerçekleşen 128 milyar dolarlık pazar büyüklüğünden %21,8’lik bir yıllık bileşik büyüme oranına denk geliyor.

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