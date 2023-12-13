Bitcoin İçin Son Kararı FED Verecek: BTC Fiyatına Dair Dikkat Çeken Gelişmeler

13 Aralık’ta gözler ABD Merkez Bankası’na çevrilmişken Bitcoin, Wall Street açılışı ile birlikte 41.000 doların üzerine çıkmayı başardı. Yazının yazıldığı sırada 41.882 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin için 11 Aralık’ta yaşanan düşüş birçok yatırımcı için hayal kırılıklığı yaratırken yaşanan son yükselişler ile Bitcoin yönünü aramaya devam ediyor.

Piyasalarda Neler Bekleniyor?

TradingView tarafından alınan veriler, Bitcoin fiyat gücünün en son ABD makro veri açıklamalarında ivme kazandığını gösterdi. Kasım ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin altında kalarak enflasyonda yaşanan düşüşe ilişkin mevcut süreci daha da güçlendirdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) daha az cesaret verici olsa da riskli yatırım varlıkları için yeni bir satış baskısına neden olmadı. Veri kaynağı The Kobeissi Letter, X üzerinden yayınladığı bir gönderide konuya yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Bu, Aralık 2021’den bu yana en düşük ÜFE enflasyon okuması. Son Fed toplantısından bu yana birden fazla olumlu enflasyon baskısı gördük. Tüm gözler bugün Fed’de ve olası bir ‘Fed pivotu’ ipucunda.”

Kobeissi, haftanın ana makro olayı olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin toplanmasına ve faiz oranı değişikliklerine ilişkin kararına dikkat çekti. Karar saat 22:00’de açıklanacak ve Fed Başkanı Jerome Powell 22:30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Her gelişme de kripto ve diğer piyasalarda geçici volatiliteye yol açabilirken, Bitcoin’in makro verilere verdiği tepkiler kısıtlı kaldı. CME Group’un FedWatch Aracı’ndan alınan verilere göre ise bu yazının yazıldığı sırada piyasalar FOMC toplantısı sonucunda herhangi bir faiz değişikliği olmayacağına ikna olmuş durumda.

Ünlü Analistlerden BTC Yorumu

Tüm bu gelişmeler birlikte düşük zaman dilimli Bitcoin fiyat hareketi net bir eğilimden yoksun kalmaya devam ediyor. Mevcut destek ve direnç seviyeleri yerinde kalırken popüler trader Jelle, 48.000 dolar seviyesinin önemini yineledi:

“Düşük zaman dilimleri volatil görünürken, Bitcoin orta aralık seviyesini çeviriyor gibi görünüyor. Üstesinden gelinmesi gereken ana seviye hala 48.000 dolar seviyesi.”

Günün analiz, Jelle’nin Bitcoin için satış baskısının çoktan geçtiğini iddia etmesiyle birlikte daha fazla yatay davranış tahminini içeriyordu. Likidasyon seviyelerine bakan bir başka trader Daan Crypto Trades, spot fiyatın şu anda temizleme sürecinde olduğu bir bölgede artan kaldıraçlı işlemleri izledi. Blockchain veri kaynağı CoinGlass’tan aldığı verilerle birlikte şu ifadelere yer verdi:

“Yana doğru kayarken bazı büyük likidasyon kümeleri oluşturuyor. En önemlisi: 40.500 dolar ve 41.400 dolar seviyeleri. Bu seviyelerde biraz hareket bekleyin.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.