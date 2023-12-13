Starknet Web3 Cüzdan Sağlayıcı Argent X’ten Airdrop İması: STRK Token İçin Son Bir Hafta

Ethereum Layer-2 projesi Starknet tarafında gün geçtikçe yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan itibaren artan STRK token imalarına bir yenisi daha eklendi. Starknet ekosisteminde yer alan iki cüzdan platformundan Argent X, 13 Aralık’ta X üzerinden paylaştığı bir gönderi ile heyecanı bir kat daha arttırdı.

Argent X’ten Dikkat Çeken Paylaşım

Starknet ağında hizmet veren Web3 cüzdan platformu Argent X, 13 Aralık’ta resmi X sayfası üzerinden yayınladığı bir tweet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekip paylaştığı gönderide gelecek hafta Starknet ekosisteminde merkeziyetsizlik adına büyük bir adım atılacağına dikkat çekti.

Bu adıma yönelik olan kullanıcılara Argent X cüzdanlarını güncellemeleri gerektiğini hatırlatan ekip, konuya yönelik adımları blog sitesinde yayınlamayı ihmal etmedi. Argent X için son sürüm olan v5.11 güncellemesi için sizler de tarayıcınızı yeniden başlatabilir ya da geliştirici seçeneğinden manuel olarak cüzdan güncellemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Starknet Ekibi ve Airdrop Süreci

Starknet ekibi tarafından test aşamasında paylaşılan airdrop sitesine yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu internet sitesinden alınan ekran görüntüleri üzerinden kripto topluluklarında tartışmalar alevlenirken airdrop konusunda deneyimli popüler kişiler bu internet sitesinin Starknet’e ait olduğunu kanıtlamıştı.

Ekip, yaşanan bu sürecin ardından resmi X sayfası üzerinden bir token planlarının bulunduğunu ve değerlendirme için son işlem tarihinin alındığını duyurmuştu. Bu tweet ise bir başka tartışma konusu yaratmış ve yaşanan süreçte Starknet ekosisteminde hem toplam kilitli varlık (TVL) oranının düşmesine hem de işlem sayısının düşmesine neden olmuştu.

12 Aralık’ta ise Starknet Vakfı geliştiricilere yönelik komisyon gelirlerinin %10’nuna denk gelen 3,53 milyon dolar değerinde 1.600 Ethereum’un teşvik programı ile dağıtılacağını açıkladı ve bu programın birinci adımında ETH, ikinci adımında ise STRK token dağıtılacağına dikkat çekti.

Yaşanılan süreçte Arbitrum ve Optimism gibi Layer-2 ekosistemlerinin aksine hem dikkat hem de tepki çekmeye devam eden Starknet ekibi bu konuda ilginç adımlar atmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu tarz airdrop etkinliklerinde topluluk tarafından tepki çeken bir çok proje ise ilerleyen süreçlerde token performansları açısından sınıfta kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.