En büyük kripto para borsalarından Bybit'in borsa token'ının 1 saat gibi oldukça kısa süre içinde yüzde 20'ye yakın değer kaybederek 0,3031 dolara kadar gerilemesi deprem etkisi yarattı. Piyasa analistleri yeni bir borsa savaşının çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Bybit’in borsa token’ı BitDAO‘nun (BIT) 1 saat gibi oldukça kısa süre içinde yüzde 20’ye yakın değer kaybederek 0,3031 dolara kadar gerilemesi piyasada deprem etkisi yarattı. Bybit CEO’su Ben Zhou, FTX’in kardeş şirketi Alameda Research’ün sözünü tutmayarak 100 milyon BIT satmış olabileceğini belirterek kandırılmış olabileceklerini açıkladı. Bu açıklama, Binance’ın savaş açtığı FTX’e bir borsanın daha savaş açabileceği şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

“Kandırılmış Olabiliriz”

2021 yılında Alameda Research ile Bybit arasında token arzının yüzde 1’inin takas edilmesi teklif edilmiş, 100 milyon BIT token ile 3.36 milyon FTX Token‘ı (FTT) takas edilmişti. Token takasının bir parçası olarak, her iki taraf da aldığı token’ları 3 yıl boyunca satmama taahhüdünde bulunmuştu. BIT token’ın kısa süre içinde yüzde 20’ye yakın değer kaybetmesiyle Bybit CEO’su Ben Zhou dikkat çeken bir açıklama geldi. Alameda Research’e yüklenen Zhou, toplulukta birisinin sözünü tutmadığını, 100 milyon BIT sattığını ve kandırılmış olabileceklerini söyledi.

Fiyattaki düşüşün ardından harekete geçen BitDAO topluluğu, Alameda Research’den 3 yıl boyunca satmayacağı sözü karşılığında verilen token’ların tutulduğu adresi kendileri ile paylaşmasını talep ettikleri bir teklif yayımladı. Alameda Research, BitDAO topluluğunun talebine 24 saat içinde yanıt vermeyecek olursa topluluk takas karşılığında aldıkları 3.36 milyon FTT ile ne yapacağı konusunda karar alarak harekete geçecek.

Piyasa uzmanları Alameda Research’ün gerçekten 100 milyon BIT’in satışını yapması halinde eline bu satıştan sadece 30 milyon ABD doları geçeceğine dikkat çekiyor. Alameda Research verdiği taahhüdünü ihlal ederek böyle bir satış yapmak zorunda kalmasının, iddia edildiği gibi şirketin ve FTX‘in likidite sorunlarıyla karşı karşıya olduğunun bir göstergesi olabileceği üzerinde duruluyor.

FTT Düşüyor, BIT Toparlanıyor

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre FTT, son 24 saatte yüzde 20’nin üzerinde düşmüş durumda. FTX’in borsa token’ı yazım sırasında 20 doların altında, 17,33 dolardan alınıp satılıyor.

Öte yandan BIT’in yüzde 20’yi bulan düşüşünün ardından toparlanmaya başladığı görülüyor. Altcoin, 0,3031 dolara kadar gerilemesinin ardından hızla yukarı yönde hareket ederek 0,3737 dolara yükselmiş durumda.