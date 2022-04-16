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Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!

Kripto para piyasası, Bitcoin'in son haftalarda kaydettiği değer kayıpları ile birlikte yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.
12:52
16 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Son haftalarda kaydettikleri fiyat hareketleri ile birlikte Bitcoin (BTC) 40.000 dolar, Ethereum (ETH) 3.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise hafta içerisinde yeniden 2 trilyon doların altına geriledi. Piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle çok sayıda altcoin, son haftalarda çift haneli değer kayıpları kaydetti.

Bitcoin (BTC), 40.000 Dolar Fiyat Seviyelerinde İşlem Görüyor

Mart ayının sonlarında birden fazla kez 48.000 dolar fiyat seviyelerinden reddedilerek yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalayan Bitcoin, hafta içerisinde 40.000 doların altına geriledi. Bitcoin, son 24 saatlik zaman diliminde kaydettiği volatilitesi düşük fiyat hareketleri ile birlikte 40.000 dolar fiyat seviyelerinde yatay seyretmeye başladı. Bitcoin’deki bu değer kaybı, kripto para piyasasında birçok altcoin’in son haftalarda çift haneli değer kayıpları kaydetmesine neden oldu. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 3.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasasındaki Düşüş İvmesi

Bitcoin’deki bu değer kayıpları, kripto para piyasasının yeniden düşüş yönlü bir ivme yakalamasına neden oldu. Çok sayıda altcoin, son haftalarda yüksek oranlarda değer kaybetti. Kaydettikleri son fiyat hareketlerinin ardından Binance Coin (BNB) 415 dolar, Ripple (XRP) 0,77 dolar, Solana (SOL) 101 dolar, Cardano (ADA) 0,95 dolar, Terra (LUNA) 80 dolar, Avalanche (AVAX) 76 dolar ve Polkadot (DOT) 18 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre hafta içerisinde yeniden 2 trilyon doların altına geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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